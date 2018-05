Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi?/ Silenzio sui social, Balestri: "Tutto è legato a Fabrizio Corona"

Silenzio sui social e teorie riguardanti Fabrizio Corona e la presunta crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, chi avrà ragione e dove sta la verità?

29 maggio 2018 Redazione

Andrea Iannone e Belen Rodriguez

"Curioso come tutto possa essere legato a Fabrizio Corona", questo è il commento fatto da Marco Balestri oggi a Mattino 5 quando si parlava proprio della possibile crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Ad alzare il polverone è stato proprio il programma di Silvia Toffanin, Verissimo (al quale partecipa un grande amico dei Rodriguez e di Fabrizio Corona, Gabriele Parpiglia). Alla fine dell'ultima puntata, proprio nei giri di valzer, ecco annunciata la presunta crisi tra Belen e Andrea Iannone che proprio all'inizio di questo mese sono stati in Andalusia insieme, da quanto si evince dai social. Dopo ormai quattro giorni dal lancio della bomba (e in attesa del prossimo numero di Chi in edicola domani) sembra proprio che i rumors sulla presunta rottura non siano ancora stati confermati o smentiti ufficialmente e sono molti quelli che pensano che proprio lo zampino di Parpiglia o di Corona sia legato al fattaccio.

SOLO COINCIDENZE?

Proprio a Verissimo, l'ex re dei paparazzi ha confermato che (nel passato) la donna più importante della sua vita è stata proprio Belen Rodriguez e che adesso ha notato proprio una certa somiglianza tra lui e il "nuovo" Andrea Iannone. Che la bella argentina lo abbia costruito a sua immagine e somiglianza proprio in virtù di quell'amore che ha provato per Corona e mai sopito in realtà? L'ex re dei paparazzi ne sembra certo anche se lo stesso Iannone sui social ha commentato "non si può vivere di solo fumo". Sia lui che Belen, però, tacciono sulla questione rottura e a Mattino 5 le teorie si sprecano anche se in molti sembrano convinti proprio del fatto che sia Corona a fare il bello e il cattivo tempo nelle persone legate a questa storia.

© Riproduzione Riservata.