Bobby Solo, padre di Veronica Satti / Pronto a riabbracciare la figlia in diretta? (Grande Fratello 2018)

Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018.

29 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Bobby Solo

Con l'ingresso di Veronica Satti nella casa del Grande Fratello 15 si sono accesi i riflettori sulla vita privata di Bobby Solo, accusato di aver rotto ogni legame con sua figlia e di non aver fatto mai nulla per cercarla. su questa vicenda si è recentemente espresso anche Cristiano Malgioglio, che si è conquistato le antipatie del cantante rivolgendosi a lui con un accorato appello: "Abbraccia tua figlia! E' bellissimo avere due genitori. Che padre sei?". In quell'occasione, infatti, Bobby Solo ha rilasciato un nuovo comunicato, con il quale,oltre a replicare alle parole di Malgioglio, ha manifestato, ancora una volta, la possibilità di ricorrere alle vie legali: "è pagato per fare il suo lavoro e fa parte della farsa, è giusto che lo dica. Io sono pagato per suonare la chitarra, Malgioglio per fare quello e gli avvocati per fare le cause". Ma dai botta e risposta mediatici, dai quali in un primo momento non traspariva alcuna apertura, è poi una piccola svolta e Bobby Solo, nel corso di una dichiarazione, ha annunciato di essere pronto a riappacificarsi in privato con sua figlia.

L'appello di Mimma Foti alla moglie di Bobby Solo

Ospite a Domenica Live, Mimma Foti, ex di Bobby Solo e madre di Veronica Satti, ha chiesto a tutti di non gettare ulteriore benzina sul fuoco, auspicando un riavvicinamento rapido e in grado di restituire a sua figlia la serenità perduta. Nel corso della diretta, l'ex di Bobby Solo si è inoltre rivolta all'attuale moglie del cantante, chiedendole di intercedere affinché ogni cosa possa andare per il verso giusto: "Volevo fare un appello, cosa che non ho mai fatto, a Tracy, la sua compagna, anzi moglie, di intervenire affinché Veronica e suo padre possano avere un incontro", ha dichiarato la madre di Veronica Satti a Domenica Live, "perché io l'ho conosciuta: è una donna molto a modo ed è stata molto carina con Veronica, lei era quella che mandava i regali ai compleanni". "Se fossi la moglie - ha aggiunto poi Mimma Foti - almeno da mamma, farei di tutto affinché mio marito risolvesse una situazione del genere".

© Riproduzione Riservata.