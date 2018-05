Brigitte Nielsen è incinta?/ Foto col pancione: pubblicità o quinto figlio in arrivo?

Brigitte Nielsen è incinta? Foto col pancione: molti sui social network credono sia solamente una trovata pubblicitaria, intanto c'è il sospetto che l'attrice apsetti il quinto figlio.

29 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Brigitte Nielsen è incinta?

Mentre c'è chi già si congratula per il quinto figlio di una Brigitte Nielsen a sorpresa incinta c'è chi invece è più diffidente e crede che questa sia solamente una trovata pubblicitaria. Il motivo che fa arrivare i fan a pensare questo è legato alle tante foto recenti in cui l'attrice non sembra affatto incinta e così l'enorme pancione mostrato oggi non appare in nessun contesto giustificato. Al momento Brigitte Nielsen ha deciso però di rimanere in silenzio, senza smentire la polemica ne confermare la gravidanza. E' così che è nato un vero e proprio caso con il pubblico che si aspetta di sentir parlare Brigitte Nielsen di quello che sarebbe il suo primo figlio col nuovo compagno Mattia Dessi di quindici anni più giovane di lei e che aveva sposato ben dodici anni fa.

LA FOTO SU INSTAGRAM

Brigitte Nielsen è incinta? Su Instagram la biondissima attrice ha pubblicato una foto che la ritrae con un pancione enorme e a commento ha scritto "family getting larger", "la famiglia si allarga". Una sorpresa per i fan che erano all'oscuro di questa novità e che potrebbero dunque vedere la famosa attrice mettere alla luce il suo quinto figlio. Da diverse relazioni la donna infatti ha avuto già Julian Winding, Raoul Ayrton Meyer Jr, Killian Marcus Nielsen e Douglas Aaron Meyer. Si tratterebbe del primo figlio con il nuovo marito Mattia Dessi con cui si è sposata nel 2006 e che ha quindici anni meno di lei. Di recente c'era stata grande preoccupazione per una foto apparsa sempre sui social che la ritraeva all'aeroporto su una sedia a rotelle. Questa non aveva avuto delle spiegazioni fino a quando è arrivata questa lieta novella che potrebbe smentire eventuali problemi di salute e solo una precauzione per lo stato interessante.

