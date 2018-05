CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE/ Su Italia 1 il film con Amanda Seyfried (oggi, 29 maggio 2018)

Cappuccetto rosso sangue, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Amanda Seyfried, Gary Oldman, alla regia Catherine Hardwicke. Il dettaglio della trama.

29 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST GARY OLDMAN

Per la seconda serata di questo martedì 29 maggio, Italia 1 prevede a partire dalle ore 23:25 la messa in onda del film Cappuccetto rosso sangue il cui titolo originale è Red Ridding Hood. Una pellicola prodotta nel 2011 dalla casa cinematografica della Appian Away Productions in collaborazione con la Warner Bros, per la regia di Catherine Hardwicke, con soggetto tratto dalla celebre favola la cui sceneggiatura è stata opportunamente rivisitata da David Leslie Johnson mentre nel cast figurano gli attori Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke e Shiloh Fernandez. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE, LA TRAMA DEL FILM

In un piccolo villaggio immerso nella foresta vive una dolce e bella donna di nome Valerie. Per lei questo è un periodo piuttosto travagliato in quanto sta per convolare a nozze con Henry. Quello che però dovrebbe essere un momento particolarmente felice in realtà non lo è in quanto lei ha scoperto di essere da sempre innamorata di Peter, il suo migliore amico sin da quando erano dei bambini. Un amore peraltro ricambiato che induce ai due di progettare una fuga dal villaggio proprio il giorno fissato per il matrimonio con Henry. Tuttavia della fuga non se ne fa più nulla in quanto il lupo mannaro che da decenni perseguita il villaggio rompe un vecchio sodalizio che lo vedeva tenersi alla larga dai cittadini accettando come pegno un animale da mangiare al mese. Infatti, il lupo mannaro ha ucciso la sorella di Valerie, gettando nello sconforto quest’ultima che ovviamente non ha voluto più scappare via. La vicenda si fa piuttosto complicata e temendo che tutti i cittadini uno alla volta potessero essere uccisi (in una battuta di caccia viene anche ucciso il padre di Henry), viene chiamato uno straordinario cacciatore di nome padre Salomon che dopo alcune indagini rivela una realtà sconvolgente ed ossia che il lupo mannaro di giorno e senza la luna piena, è uno degli abitanti dello stesso villaggio. I sospetti si indirizzano proprio nei confronti di Valerie che viene accusata di essere una strega in quanto il lupo in qualche maniera sembra interagire con lei ed inoltre durante un altro attacco la risparmia a differenza della madre che viene sfregiata in pieno volto. La vicenda assume contorni irreali proprio per la stessa Valerie che scopre come il lupo mannaro sia in realtà suo padre e che proprio lei sia stata scelta per prendere il suo posto.

© Riproduzione Riservata.