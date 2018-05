Chiara Ferragni e Fedez, nuova casa a Milano / Video: le prime immagini del super-attico di CityLife

Chiara Ferragni e Fedez, quasi pronta la nuova casa a Milano. La fashion blogger pubblica le prime immagini del super-attico nel complesso di CityLife

29 maggio 2018 Anna Montesano

Fedez e Chiara Ferragni

"La nostra casa è quasi pronta": è così che Chiara Ferragni annuncia che l'abitazione milanese, che condividerà col suo futuro marito Fedez e con il loro bambino, il piccolo Leone, è giunta ormai al termine. I lavori sono quasi conclusi e la prossima settimana, Chiara e Fedez potranno ufficialmente prenderne possesso. Intanto l'imprenditrice digitale non perde occasione per condividere sui social, con i milioni di fan che la seguono, le prime immagini della nuova casa. Pavimenti in legno, una scala moderna che unisce i due piani su cui alloggeranno la blogger e il rapper, lunghi tavoli per ricevere amici e ospiti, lampadari di pregio, finiture di lusso, jacuzzi in terrazza panoramica, che affaccia sul quartiere più trendy di Milano.

LE CARATTERISTICHE DELLA NUOCA CASA DI FEDEZ E CHIARA

Il lussuoso attico di Chiara e Fedez non è altro che una delle bellissime e lussuose penthouse delle residenze disegnate dall'archistar Zaha Hadid nel nuovo e moderno quartiere di Citylife a Milano. Posizionato all'ultimo piano, l'appartamento è di circa mq 280 suddivisi su due livelli con oltre mq 130 di terrazze. Attorniato da vetrate, l'attico è caratterizzato dall’affaccio su piazza Tre torri, ossia davanti ai grattacieli di Zaha Hadid e Arata Isozaki. La nuova abitazione milanese è quasi pronta, quindi, ad ospitare Chiara Ferragni e Fedez che, ricordiamo, ha da poco messo in affitto il suo precedente attico milanese, sempre sito nel complesso di City-life, tra il 13esimo e 14esimo piano, grande 270 metri quadri per un prezzo di 9 mila euro al mese, più spese condominiali.

