Costanza Caracciolo è incinta?/ Foto, pancino sospetto in spiaggia: Bobo Vieri diventa papà?

Costanza Caracciolo è in dolce attesa? L'ex velina di Striscia la Notizia, senza il suo Bobo Vieri, è stata beccata in bikini a Portofino dove ha sfoggiato curve sospette.

29 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo è in dolce attesa? L’ex velina di Striscia la Notizia è stata beccata dai paparazzi in quel di Portofino dove è stata la protagonista di uno shooting fotografico. Dopo aver posato in tutta la sua bellezza condividendo anche sui social le foto in cui appare in tutto il suo splendore, l’ex velina si è concessa un momento di relax godendosi la spiaggia della bellissima città ligure. In bikini, però, le forme della Caracciolo non sono così perfette come quelle che sfoggia su Instagram. Costanza, infatti, mostra un leggero pancino che ha immediatamente scatenato il gossip. L’ex velina è il dolce attesa? Le forme arrotondate della fidanzata di Christian Vieri hanno fatto il giro del web dal momento che la Caracciolo ha sempre avuto un fisico assolutamente perfetto. Per il momento, tuttavia, si tratta di semplici rumors, ma la cicogna potrebbe presto arrivare in casa Caracciolo-Vieri.

COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI PRESTO GENITORI?

Costanza Caracciolo e Christian Vieri continuano ad essere felici e innamorati e nei prossimi mesi potrebbero anche coronare il loro amore con la nascita del primo figlio. Prima di sfoggiare le curve più morbide a Portofino, l’ex velina ha trascorso momenti di relax con il fidanzato in una piscina di Milano. L’ex calciatore, poi, è volato a New York per motivi di lavoro. “Bon vojage my love”, ha scritto la Caracciolo su Instagram dividendosi temporaneamente dal fidanzato. Un amore, quello tra Costanza e Bobo, nato la scorsa estate e che continua a diventare sempre più forte e importante. L’ex calciatore che vanta storie importanti con Elisabetta Canalis e Melissa Satta, non ha ancora provato l’ebbrezza della paternità. Sarà Costanza a regalargli la gioia del primo figlio?

