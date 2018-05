Cristiano Malgioglio/ “In lotta” con Bobby Solo per Veronica Satti (Grande Fratello 2018)

Cristiano Malgioglio porta avanti la sua personale battaglia a favore di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, nella casa del Grande Fratello. I progetti dell'opinionista dopo il reality.

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello 15

Cristiano Malgioglio non ha intenzione di abbandonare la sua personale battaglia iniziata al GF 15. L'opinionista infatti ha avuto modo di assistere con gioia all'emozionante incontro fra Veronica Satti e la compagna Valentina, lanciandosi tra l'altro in un grande applauso e complimentandosi con la coppia per l'amore saffico sdoganato in tv. Per Malgioglio però la nota dolente riguarda ancora Bobby Solo, il padre che la concorrente non vede da quando aveva 13 anni. L'opinionista si è rivolto spesso in diretta al cantautore, sottolineando ancora una volta a Matrix Chiambretti di essersi rammaricato nel vedere che Bobby Solo non ha ancora deciso di fare il grande passo verso la figlia. “Gli avrei chiesto di baciare anche il sottoscritto, così mi sarebbe scesa una lacrima sul viso”, ha ribadito in modo ironico la zia Malgy. Grande soddisfazione invece per l'ingresso di Fabiana Britto nella Casa. È stato lo stesso Malgioglio a sceglierla fra 300 ragazze, preferendo puntare tutto sulla Britto per via del suo corpo esplosivo. La showgirl brasiliana è riuscita inoltre a coinvolgere i concorrenti in un ballo sfrenato a ritmo di “Danzando”, l'ultimo brano lanciato da Malgioglio e che promette di diventare il prossimo tormentone dell'estate. La risposta dei fan è stata tra l'altro positiva: sui social molti si sono congratulati con l'opinionista per il ritmo sfrenato ed energico.

Malgioglio oltre il Grande Fratello

Lontano dal GF 2018, Cristiano Malgioglio ha dovuto accettare un piccolo scivolone per i suoi interventi artistici. L'opinionista del reality si è visto infatti cancellare la serata prevista a Gizzeria, presso lo stabilimento balneare Cool Bay. Un evento in provincia di Catanzaro che ha visto raccogliersi lungo la spiaggia quasi mille ragazzi, sottolinea La Gazzetta del Sud. Anche se a quanto pare il comune aveva già diffidato tempo prima la struttura, per via della mancanza di diverse autorizzazioni, fra cui il permesso di agibilità. Serata sospesa quindi per Malgioglio e struttura messa sotto sequestro, anche se l'opinionista è riuscito a catturare uno dei momenti cult dell'evento. Sui social ha infatti pubblicato un video dove intona alcune strofe della sua canzone, riuscendo a coinvolgere tutti i presenti. Clicca qui per vedere il video di Cristiano Malgioglio. In una recente intervista a Radio Cusano Campus, Malgioglio ha inoltre annunciato che a settembre si trasferirà a Dublino per raggiungere il compagno e fare 'la signora irlandese'. Ed a chi attacca ancora il reality ha voluto ricordare come tutti i Grande Fratello internazionali sono stati oggetto di scandali e molto altro, soprattutto in Inghilterra dove a quanto pare le cose hanno preso una piega ancora più pesante. Impossibile per l'opinionista non difendere una trasmissione così difficile, come la padrona di casa, che ai suoi occhi non ha di certo alcuna colpa se nel cervello dei concorrenti 'scattano meccanismi che non può conoscere quando sono all'interno della Casa'.

© Riproduzione Riservata.