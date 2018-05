Danilo Aquino sarà eliminato?/ Ad un passo dalla finale ha tutti contro nella Casa... (Grande Fratello 2018)

Danilo Aquino, il romano è sempre più al centro delle polemiche. Rischia davvero di uscire dalla casa più famosa della televisione a un passo dalla finalissima? (Grande Fratello 2018)

Danilo Aquino, Grande Fratello 2018

Il Grande Fratello 2018 ha spinto Danilo Aquino al centro delle polemiche nella casa, grazie alla decisione di Simone Coccia Colaiuta di metterlo in difficoltà diverso al resto del gruppo. Ancora una volta il primo finalista del reality è riuscito a sollevare un polverone senza esporsi in prima persona, lasciando che l'amico e forse ex complice Alberto Mezzetti scagliasse per primo la pietra. Il romano è stato messo a nudo nelle sue tante contraddizioni, dalla tendenza a smentire qualsiasi situazione che lo veda in difficoltà fino al desiderio di primeggiare e mettersi in luce rispetto a chiunque altro. L'obbiettivo di Simone e Tarzan alla fine è andato a buon fine: a ruota tutti i concorrenti della Casa, Matteo Gentili escluso, si è scagliato contro Danilo. Di contro quest'ultimo ha attaccato Filippo Contri, che si è sentito tradito dal romano, e Veronica Satti, fra le più severe nei suoi confronti. Anche se con la figlia di Bobby Solo potrebbe esserci un rapporto d'amore e odio: il romano infatti non comprende come mai non sia riuscito ad entrare nel cuore della ragazza, soprattutto alla luce del suo legame con Lucia Orlando.

PROTAGONISTA NEGATIVO DELLE ULTIME SETTIMANE

I riflettori del Grande Fratello 2018 ha permesso a Danilo Aquino di mettersi in luce in modo negativo nelle ultime settimane. L'umore del romano è infatti crollato sempre di più, fin dalla famosa lite con Luigi Favoloso. Ancora oggi quella voglia di divertimento del tecnico sembra aver lasciato fin troppo spazio ad un sentimento del tutto diverso, fatto di vendetta e sospetti. Soprattutto nei confronti di Simone Coccia Colaiuta: scoprire che il suo rivale numero 1 è riuscito ad arrivare alla finale è stato un colpo basso per Danilo. Si è visto per esempio nella serata della scorsa puntata, quando il romano non è riuscito a nascondere il proprio disappunto anche se in presenza della bollente Fabiana Britto. Il merito di Danilo comunque è di ascoltare le critiche che gli vengono mosse, anche se difficilmente si riconosce nelle parole degli altri concorrenti. Solo Alberto Mezzetti sembra essere riuscito ancora una volta a superare quel muro spesso alzato dal romano, dandogli dei consigli su come agire e comportarsi per non piombare ogni volta in un umore fin troppo nero. Forse il merito dell'amicizia fra Danilo e Tarzan è dovuto, anche se in modo involontario, proprio a Simone. La lite fra quest'ultimo e il complice di sempre ha permesso infatti al romano e ad Alberto di riuscire ad aumentare la loro sintonia.

TROPPO DISTANTE DALLE DINAMICHE DEL GIOCO

Non ci sono grandi possibilità che Danilo Aquino possa cambiare nell'ultima settimana del Grande Fratello 2018. Il cambiamento del romano è fin troppo evidente e questo lo rende anche distante dalle dinamiche del gioco. In apparenza sembra che Danilo abbia smesso di giocare e di vivere l'esperienza del reality già molto tempo fa, forse per un desiderio di volersi distinguere rispetto all'antico rivale Simone Coccia Colaiuta. Purtroppo in questo ha ragione Alberto Mezzetti: un atteggiamento simile non fa che essere controproducente proprio per lo stesso romano, che si toglie da solo la possibilità di potersi vivere la Casa al meglio delle sue forze. Alessia Prete invece è allarmata a causa del legame che Danilo ha creato con Matteo Gentili. La modella non crede infatti che il romano sia sincero e teme che a farne le spese sarà proprio il suo ragazzo. Anche in questo caso la visione dell'ex Miss di Volvera sembra corrispondere alla sensibilità del pubblico: Danilo potrebbe terminare il suo percorso nel programma già questa sera ed è fra coloro che ha dimostrato di non fare nulla per conquistarsi un posto in finale.

