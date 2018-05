Dua Lipa e Asensio, flirt in corso/ Notte di passione dopo la finale di Champions League

Dua Lipa e Asesnsio, flirt in corso tra la cantante e il calciatore del Real Madrid: i due avrebbero trascorso la notte insieme dopo la finale di Champions League 2018.

29 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Dua Lipa e Asensio

Dua Lipa e Asensio potrebbero formare la nuova coppia dello show business. Secondo quanto riporta la sezione turca della CNN, la cantante e il calciatore del Real Madrid avrebbero trascorso una notte di passione dopo la finalissima della Champions League 2018 vinta proprio dalla quadra spagnola a Kiev, città che ha ospitato l’importante appuntamento sportivo. Sul presunto flirt tra la cantante di origini kosovare e il giovane campione delle Merengues non ci sono ulteriori dettagli. Il gossip, però, ha già fatto il giro del mondo scatenando la curiosità degli addetti ai lavori, pronti a scommettere sulla coppia che potrebbe rubare la scena a quella che, ancora oggi, è la coppia più fashion per l’unione del calcio e della musica ovvero quella di David Beckham e Victoria Adams.

DUA LIPA E ASENSIO: IL COLPO DI FULMINE DURANTE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Dua Lipa e Asensio si sono incontrati per la prima volta durante la finale di Champions League che si è svolta sabato 26 maggio in Ucraina. La cantante, classe 1995 e che ha già conquistato la scena internazionale vendendo milioni di dischi, è stata la protagonista della cerimonia d’apertura. Il calciatore, invece, è entrato in campo pochi minuti prima del fischio finale per poi alzare la coppa dalle grandi orecchie. Subito dopo aver festeggiato con i compagni, il calciatore si sarebbe concesso una notte di passione con l’artista. Resterà solo un flirt o due cominceranno una vera storia? Il gossip impazza e con l’estate alle porte, i paparazzi di tutto il mondo sono già in agguato.

