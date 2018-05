Elena Morali contro Simone Coccia / "Mi ha fatto delle avances": confronto al Grande Fratello 2018

Elena Morali contro Simone Coccia al Grande Fratello 2018. La showgirl lo ha accusato in un'intervista rilasciata a Vero "Mi ha fatto delle avances". Incontro nella Casa

29 maggio 2018 Anna Montesano

Simone Coccia, concorrente del GF 2018

Sarà una serata difficile questa per Simone Coccia Colaiuta. Il primo finalista del Grande Fratello 2018 non dovrà preoccuparsi di nomination e possibili eliminazioni ma di nuove ramanzine in arrivo. Nella Casa è pronta a fare il suo ingresso Elena Morali e proprio per avere un confronto/scontro con Simone. In una recente intervista al settimanale Vero, Elena Morali ha infatti dichiarato che Simone Coccia le avrebbe fatto delle avances. "Posso invece darvi uno scoop sul Gf? - ha dichiarato Elena Morali alla rivista -. Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, due anni fa ci ha provato anche con me. Mi ha contattata su Facebook chiedendomi di farci fotografare insieme per uscire sui giornali di gossip. Però poi mi ha fatto anche delle avances".

LA REAZIONE DI ELENA MORALI ALLE AVANCES DI SIMONE COCCIA

Elena Morali, nel corso dell'intervista, dichiara quindi di aver ricevuto delle avances anche molto palesi da parte di Simone Coccia Colaiuta, così come dichiarato anche da altre donne. Ma qual è stata la reazione di Elena, trovandosi in questa situazione? "Non mi interessava. - ha ammesso la Morali nel corso dell'intervista a Vero - Devo essere stata molto chiara perché ha capito subito e si è messo a scrivere a una mia amica". Una cattiva pubblicità per Simone, già molto criticato nella Casa del Grande Fratello per alcune strategie usate che hanno spaccato il gruppo. E sarà proprio Elena Morali questa sera a fare il suo ingresso nella Casa per chiarire questa vicenda e per dire la sua opinione a Simone per il suo comportamento scorretto, in primis, nei confronti della fidanzata Stefania Pezzopane.

