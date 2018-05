Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis stanno insieme/ Foto: la coppia esce allo scoperto su un treno

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis stanno insieme: l'ex Miss Italia e la iena pizzicati in esclusiva dal settimanale Chi su un treno mentre si scambiano coccole e tenerezza.

29 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis sono una coppia a tutti gli effetti. Dopo i rumors delle scorse settimane, arriva la prova della storia d’amore tra l’ex Miss Italia e la Iena. Il settimanale Chi, infatti, ha beccato i due piccioncini su un treno Milano-Roma intenti a scambiarsi baci, coccole e tenerezze. Una coppia nuova per il mondo dello spettacolo italiano che si appresta a vivere la prima estate insieme. Nonostante tra i due ci siano otto anni di differenza, il feeling tra i due è tangibile. Eleonora appare molto presa dal bel Nicolò al punto da viaggiare avvinghiata a lui. Innamorati, complici e felici, Eleonora e Nicolò non si nascondono più. Nonostante le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, tuttavia, l’ex reginetta di bellezza non ha ancora confermato il gossip. Sul suo profilo Instagram, infatti, tutto tace. L’annuncio, tuttavia, potrebbe arrivare molto presto. Pare, infatti, che la Iena abbia instaurato subito un bel rapporto anche con i figli che la Pedron ha avuto da Max Biaggi.

ELEONORA PEDRON E NICOLO’ DE DEVITIIS: L’INIZIO DELL’AMORE

A lanciare per primo la notizia della storia tra Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis è stato il settimanale Novella 2000 secondo cui la scintilla tra i due sarebbe scattata ad una cena con amici in comune. Da quel momento, i due non si sarebbero più lasciati facendo coppia fissa, ormai, da più di tre mesi. Accanto alla Iena, l’ex compagna di Max Biaggi ha ritrovato nuovamente l’amore dopo la fine della sua ultima storia con deejay Tommy Vee durata circa sei mesi. Dopo diverse relazioni finite dopo pochi mesi, la Pedron sta mantenendo il più stretto riserbo sulla sua storia con Nicolò. Pur vivendo serenamente il rapporto, senza nascondersi, l’ex Miss Italia, almeno per il momento, sembra abbia deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla sua vita privata. Cambierà idea a breve?

