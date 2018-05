Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli in crisi/ Ritorno di fiamma o rottura definitiva? (Pomeriggio 5)

29 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli tornano a Pomeriggio Cinque dopo la lite in diretta, arrivata poche settimane dopo l’inizio della storia loro d’amore. L’attrice, con una storia pubblicata su Instagram, ha annunciato la sua presenza nel programma di canale 5 dove, oltre a commentare i vari gossip del momento, potrebbe svelare clamorose novità sulla sua vita privata. Dopo aver parlato della sua relazione con D’Anelli che, a sua volta, si era sbilanciato rivelando di vedere Emanuela come la mamma dei suoi figli, la Tittocchia ha attaccato in tv Biagio, reo di aver baciato una bionda misteriosa. D’Anelli, a sua volta, si è giustificato affermando di aver reagito al presunto bacio tra la fidanzata e il paparazzo Alan Fiordelmondo che, tuttavia, ha spiegato che non c’è stato nessun bacio e che si è trattato di uno scherzo. La magia iniziale, però, ha lasciato spazio a gelosie e ripicche. I due sono tornati insieme? A quanto pare no.

EMANUELA TITTOCCHIA E BIAGIO D’ANELLI: LITE IN TV

L’ultima volta in cui sono stati entrambi ospiti di Pomeriggio Cinque, Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli non se le sono mandati a dire. Lo scenario non cambia nella puntata odierna. “Non l’ho più sentito e mi sorprende il fatto che sia ancora vivo. Io l’ho cercato anche sui social, ma mi ha bloccato” – ha dichiarato Emanuela a cui D’Anelli ha replicato così – “Io ho visto posati su giornali e riviste invece di cercarmi”. Alla querelle tra i due ex fidanzati ha partecipato anche il paparazzo Alan Fiordelmondo che ha attaccato nuovamente D’Anelli. La D’Urso, poi, ha trasmesso un video in cui Biagio ironizza sulla situazione mostrandosi con un amico che, con la parrucca bionda, finge di essere la ragazza che avrebbe baciato. “Questi sono gli scherzi da fare”, conclude D’Anelli facendo riferimento allo scherzo del bacio fatto dalla Tittocchia e dal paparazzo.

