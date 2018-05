Fabiana Britto/ La doccia hot con Alessia Prete conquista tutti (Grande Fratello 2018)

Fabiana Britto al Grande Fratello 2018, e quella doccia hot con Alessia Prete. Matteo Gentili a "distanza di sicurezza" per evitare di alimentare altre polemiche?

Fabiana Britto, Grande Fratello 2018

Fabiana Britto ha avuto forse la sfortuna di essere entrata al Grande Fratello 15 in un momento particolare per i concorrenti. L'aver scoperto che Simone Coccia è diventato il primo finalista ha permesso ai ragazzi di piombare in un silenzio assoluto. Soprattutto nel caso di Danilo Aquino, fra i più colpiti dall'evento ed uno dei primi ad entrare in contatto con la brasiliana. La Britto però è riuscita in qualche modo a portare il sorriso ed un pizzico di sensualità. Non sono passati inosservati gli sguardi che Simone e Alberto hanno lanciato in direzione della showgirl, soprattutto in occasione di una doccia in comune. L'ultima canzone di Cristiano Malgioglio, Danzando, ha permesso a Fabiana di portare una ventata d'allegria. Superata la nottata e le ore subito successive alla diretta, la brasiliana si è infatti lanciata in un ballo sfrenato, riuscendo a coinvolgere tutti i concorrenti della Casa. Alla sua uscita, alcuni hanno persino sentito la sua mancanza. Il suo contributo però nelle dinamiche del reality sembra non aver avuto lo stesso risultato positivo del connazionale Rodrigo Alves, il Ken umano.

LA DOCCIA CON ALESSIA PRETE E...

Di Fabiana Britto al Grande Fratello 2018 si ricorderà di certo la doccia sexy affrontata con Alessia Prete. La gag fatta in diretta ai danni della modella di Volvera ha permesso alle due ragazze di entrare subito in simpatia. Matteo Gentili però si è allontanato di molto dalla brasiliana, forse per evitare di sollevare polveroni in Casa. La Britto ha inoltre dimostrato ancora una volta di volersi tenere lontana da possibili flirt ed anche se non ha messo da parte movenze sensuali e provocazioni di qualsiasi tipo, ha sottolineato subito ad Alberto Mezzetti di essere fidanzata. In realtà la brasiliana ha svelato poco prima di affrontare questo piccolo percorso nel reality di essere single ed addirittura alla ricerca del Principe Azzurro. Non è da sottovalutare che si tratti di un'arma di difesa per tenere lontani eventuali pretendenti. Tarzan però ha accolto con i suoi soliti modi la Britto, con cui ha scherzato spesso e volentieri e che ha addirittura svegliato versandole un po' di acqua sul viso.

IL RACCONTO A DOMENICA LIVE

Forse Fabiana Britto avrebbe vissuto l'esperienza al Grande Fratello 2018 in modo diverso, se fosse entrata diverse settimane prima. La brasiliana è infatti intervenuta a Domenica Live per parlare di come ha vissuto quei pochi giorni all'interno della Casa, entrando però subito in contrasto con Patrizia Bonetti. Quest'ultima ha superato il limite agli occhi della Britto, arrivando persino a toccarle il seno. Naturalmente dopo averle fatto dei complimenti e poco prima dell'inizio della diretta, ma la brasiliana non ha davvero gradito il suo gesto. Tanto che ha deciso di non tacere e mettere subito i puntini sulle i: il gesto della Bonetti non le è piaciuto davvero. Anche se gli opinionisti presenti in studio hanno cercato di arginare tutto, parlando di una possibile libertà fra ragazze, la Britto ha ribadito più di una volta di essersi infastidita parecchio. Sembra tra l'altro che Patrizia abbia deciso di superare il confine per un motivo ben preciso: verificare che il seno della bombastica fosse davvero naturale e non opera di un chirurgo estetico.

