Filippo Contri/ Il Superbono rischia di lasciare il reality, i social contro di lui (Grande Fratello 2018)

Questa Filippo Contri rischia di lasciare la casa del Grande Fratello 2018. Durante la settimana il Superbono, in nomination, si è riavvicinato a Lucia Orlando.

Filippo Contri

L'ultima settimana al GF 2018 è trascorsa tranquilla per Filippo Contri, che è riuscito a non avere uno dei suoi classici scoppi d'ira. Il gieffino è riuscito persino a scoprire qualcosa di più di Lucia Orlando e a entrare maggiormente in contatto con la ragazza. Durante una particolare crisi di quest'ultima, Filippo per una volta ha deciso di comportarsi con naturalezza e di non mantenere le distanze solo per paura di infastidirla. Il loro dialogo è stato forse il più aperto avvenuto finora, privo di paure reciproche, tentennamenti e incertezze. L'unico neo riguarda invece il rapporto con Veronica Satti. Durante la prova delle imitazioni, Filippo ha rivestito i panni di Danilo Aquino e si è lasciato sfuggire una frase infelice sulla famiglia della ragazza, tanto da provocare subito la sua freddezza. Dopo aver deciso di non scendere a compromessi, il romano ha scelto di seguire il consiglio di Lucia e di parlare con la diretta interessata, riuscendo a ribaltare la situazione. Il legame fra Contri e Veronica tuttavia non si è mai formato del tutto, forse a causa di alcune incomprensioni e sospetti da parte di entrambi.

Il cambiamento di Filippo

Filippo Contri è riuscito a superare una nuova settimana al GF 15 con qualche sorriso in più e diverse paranoie in meno. Lo sfogo emerso la settimana scorsa e persino la rottura con Lucia Orlando sembrano aver dato i loro frutti in modo positivo. Il romano è riuscito a stringere ancora di più il legame con la commessa e forse persino a maturare rispetto a diverse ansie e crisi d'abbandono. Uno dei motivi che tra l'altro lo spingevano a diventare quasi appiccicoso nei confronti della ragazza, finendo per rovinare il rapporto appena creato. La maturità di Filippo è visibile forse anche nei rapporti umani, che riesce a gestire con maggiore leggerezza e meno scoppi d'ira. Forse anche perché gli stimoli sono sempre di meno rispetto al passato e perché anche gli altri concorrenti stanno attraversando delle crisi emotive non indifferenti, anche se tutti in modo diverso. È evidente come il merito di Filippo in questo caso sia stato riuscire a trasformare i suoi punti deboli in forza, smussare angoli fin troppo definiti ed infine forse ritrovare anche l'amore con Lucia. Adesso è facile vederli condividere lo stesso letto, litigare molto meno o mostrare insofferenza l'uno verso l'altro.

Espulsione o eliminazione?

I fan del Grande Fratello 2018 continuano a richiedere ancora l'espulsione di Filippo Contri. Il romano finisce sotto inchiesta sui social con cadenza quasi giornaliera, additato per un comportamento o per una parola di troppo. La sua aggressività non passa di certo inosservata ed anche per questo i suoi atteggiamenti vengono vissuti male da un certo numero di telespettatori, che di certo non lo appoggerà questa sera. Filippo e l'amico Danilo Aquino, con cui sembra aver risolto gli ultimi attriti, sono purtroppo i più probabili a dover abbandonare la Casa. Siamo però giunti alla semifinale e questo implica che ben pochi concorrenti potranno proseguire il loro percorso in attesa di scoprire il vincitore. Non è da sottovalutare infatti che Filippo e Danilo possano dover lasciare il gioco questa sera, così come che ai loro due nomi si aggiunga quello di un altro gieffino. Se invece dovesse rimanere in gioco, il romano ha la possibilità di rimettersi ancora in gara e magari ritrovare il sorriso che sembra ormai fin troppo velato da tristezza, pensieri e stanchezza.

