Finalisti Grande Fratello 2018 / Chi sono? Primi pronostici: Alberto e Danilo vicini alla vittoria?

Quali saranno i finalisti di questa edizione del Grande Fratello? Pronostici e anticipazioni: Aberto Mezzetti, Danilo, Matteo e Alessia i più amati dal pubblico?

29 maggio 2018 Anna Montesano

Quali saranno i finalisti di questa edizione del Grande Fratello? Siamo ormai arrivati alla semifinale del reality di Canale 5 che ha visto il ritorno alla conduzione di Barbara D'Urso. La scorsa settimana, alla fine di un processo a catena, conclusosi poi col televoto, ha visto la proclamazione del primo finalista: Simone Coccia. Una proclamazione, quella del fidanzato di Stefania Pezzopane, non senza critiche e polemiche e che, nella Casa, ha scatenato anche qualche battibecco. Ma a lui questa sera si aggiungeranno altri concorrenti, il cui numero al momento rimane cosa ignota. Protagonisti della semifinale saranno Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica, tutti quanti al televoto e a rischio di essere cacciati dal gioco ad un passo dall'ultima puntata. Ma questa pare non sia l'unica eliminazione prevista per la serata. I concorrenti rimasti in gara si troveranno alle prese con una serie di trappole e prove che porteranno ad altre eliminazioni.

I PAPABILI VINCITORI SECONDO GLI SCOMMETTITORI

E se Simone Coccia ha la certezza di potersela giocare fino alla fine, quali saranno gli altri "ragazzi" ad avere questa possibilità? Stando agli scommettitori, i meno papabili alla vittoria (e quindi quelli più a rischio eliminazione) sono Lucia, Filippo e Veronica. Saranno loro gli eliminati di domani? I più amati dal pubblico, e quindi vicini all'aggiudicarsi un posto alla finalissima, sono quindi Alberto Mezzetti e la coppia composta da Alessia Prete e Matteo Gentili, ormai indivisibili. Divide invece il pubblico a metà Danilo Aquino, protagonista questa settimana di molti scontri e battibecchi all'interno della Casa. Ma quali sono invece le opinioni del pubblico a casa in merito ai possibili finalisti di questa edizione del Grande Fratello?

I PRONOSTICI DEL PUBBLICO

In vista della finale del Grande Fratello 2018 - che, ricordiamo, non si terrà martedì 5 giugno ma, per l'occasione, cambia programmazione, anticipando a lunedì 4 - il pubblico inizia a fare pronostici sui social. Ecco alcune delle opinioni in merito: "In finale vorrei anche Alberto,è l'unico fra tutti schietto e sincero,non le manda a dire"; e ancora "Per me deve vincere Danilo, tutti contro lui e certo chi e se stesso e mostra quello che realmente e non va bene a nessuno e poi e scherzoso non a mai il broncio e se ne frega del giudizio altrui e cari miei questo comportamento rode anche nella vita fuori".

