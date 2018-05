Floriana Secondi/ "Coccia ci ha provato, persino quando ero a letto con mio figlio" (Grande Fratello 2018)

Floriana Secondi racconta a Domenica Live di aver aiutato molto economicamente Simone Coccia. Accusa però il gieffino di essere un bugiardo e di averle inviato numerose foto hard.

Simone Coccia

Arrivano rivelazioni importanti riguardo Simone Coccia Colaiuta durante l’ultima puntata di Domenica Live. A parlare la ex gieffina Floriana Secondi che attacca il concorrente, fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane. “Penso che Simone le abbia raccontato tante bugie. L’ho aiutato molto, mi aveva detto di avere bisogno, ha vissuto per un anno e mezzo a casa mia con mio figlio”. Floriana continua a spiegare di avergli dato molti soldi, di avergli pagato la palestra, la benzina per la macchina”. Barbara D’Urso le ha anche domandato se tra loro fosse nata una relazione, a cui lei risponde: “No, non mi piace, non è il mio tipo”. Ma d’altra parte racconta che Simone ha sempre provato a creare un rapporto con lei, “Ci ha provato mille volte, perfino quando ero a letto con mio figlio”.

“MI MANDAVA FOTO HARD”

La Secondi continua a raccontare la situazione in cui si trovava Simone: “Pensavo davvero avesse bisogno, sua mamma viveva a L’Aquila, c’era stato il terremoto. Io da piccola sono stata abbandonata, per questo l’ho aiutato”. Non solo Floriana racconta di aver condiviso un tetto con Simone Coccia e di avergli prestato molti soldi, ma anche di aver ricevuto copiose foto hard. “Mi mandava foto spinte senza che nessuno gliele chiedesse”. Da queste dichiarazioni il popolo del web è andato a spiare nel passato di Coccia ed è emerso che Floriana Secondi non è l’unica donna ad aver ricevuto foto poco eleganti da parte del gieffino, quest’ultimo, infatti, è stato accusato più volte per aver mandato foto spinte e indecenti ad altre ragazze.

