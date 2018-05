Francesca Sofia Novello / Chi è la nuova fiamma di Valentino Rossi? La foto del bacio con la modella

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi stanno insieme. Chi è la modella 24enne che ha conquistato il pilota? La foto del bacio sul settimanale Chi

29 maggio 2018 Anna Montesano

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Si chiama Francesca Sofia Novello la nuova fiamma di Valentino Rossi. Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, che parlavano di presunto flirt, la conferma del loro amore arriva oggi. È in settimanale Chi, in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 30 maggio, a pubblicare le prime foto di un Valentino Rossi di nuovo innamorato. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha pizzicato il campione di MotoGp in una pizzeria di Pesaro con la nuova compagna, la modella 24enne Francesca Sofia Novello. Tra i due, che si frequentano appunto da qualche mese, sembra proprio che sia scattata una vera passione. Un bacio appassionato quello immortalato dai paparazzi di Chi, che mostrano un Valentino molto preso, probabilmente innamorato di Francesca.

CHI È FRANCESCA SOFIA NOVELLO

Ma chi è la bellissima ragazza che ha conquistato il cuore di Valentino Rossi? Mora, occhi verdi e profondi e corpo perfetto: Francesca Sofia Novello ha 24 anni, 15 in meno di Valentino, e arriva da Arese, in provincia di Milano. È una modella di lingerie e lavora per l’agenzia di moda Major Model Management, ed è anche protagonista della nuova campagna Guess. Bellissima e anche molto colta la nuova fiamma del pilota di MotoGp, visto che Francesca studia Giurisprudenza all’Università, e con ottimi voti. Pare che la modella abbia conosciuto Valentino sulle piste del campionato visto che Francesca è anche una ex grid girl del Motomondiale ed è stata ombrellina del campione Moto3 Joan Mir. Proprio sulle piste che Rossi ben conosce pare sia scattata la scintilla.

