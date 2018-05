Giorgio Manetti lascia Uomini e donne?/ L'addio a Gemma Galgani e alla trasmissione per Anna Tedesco o....

Siamo tutti pronti a scommettere che Giorgio Manetti tornerà anche nella prossima edizione di Uomini e donne ma la sua battuta lascia pensare tutto il contrario, lascerà o no?

29 maggio 2018 Hedda Hopper

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

In questi giorni il pubblico di Uomini e donne ha avuto modo di fare una scorpacciata di trono over in attesa della registrazione della scelta di Sara Affi Fella che andrà in scena oggi. Questo significa che il programma ormai è agli sgoccioli e che i colpi di scena non mancheranno di sicuro soprattutto secondo le ultime anticipazioni. Il tema centrale della giornata sarà proprio la battuta che Giorgio Manetti pronuncerà durante la puntata di oggi del trono over. Ancora una volta si parlerà di Gemma Galgani e delle sue ultime mosse e di quella che sarà la reazione del gabbiano toscano attaccato dal pubblico. La dama torinese, infatti, ha preferito dare ancora una volta precedenza a Giorgio, alle sue parole e alla voglia di chiudere in bellezza (ancora???) qualcosa che è finita ormai due anni fa. Gemma ha chiesto a Marco di non imporle niente solo per la sua voglia di pendere ancora dalle labbra di Giorgio che, alla fine, ha solo confermato di non voler tornare con la dama torinese, ne ora e nè mai, ma di non voler chiudere il loro rapporto ancora con astio e accuse.

GIORGIO E GEMMA VERSO LA PACE MA....

I due hanno quindi seppellito l'ascia di guerra ma questo non ha fatto altro che spingere Marco a chiudere la sua conoscenza con Gemma. La dama, infatti, dopo aver rivelato di volerlo continuare a conoscere si è detta pronta a ballare ma non con lui ma con Giorgio Manetti causando una vera e propria baraonda in studio. Proprio in reazione a questo, sembra che la dama lascerà lo studio e poi vi farà ritorno ma sarà il toscano, il suo ex, a finire sotto accusa da parte del pubblico. Una signora imputerà a Giorgio la voglia di mettere i bastoni tra le ruote a Gemma proprio appena la vedere serena e pronta a voltare pagina quasi come se fosse invidioso o geloso della sua situazione. E' successo nei mesi scorsi con Marco Firpo ed è successo anche adesso, con l'arrivo di Marco che sembrava davvero pronto a qualcosa di serio con Gemma.

GIORGIO MANETTI LASCIA PER ANNA TEDESCO?

A questo punto sembra essere arrivata la risposta che nessuno si aspetta. Secondo quanto rivelano le talpe del vicolodellenews presenti alla registrazione sembra proprio che, proprio in risposta alla donna del pubblico che lo accusato, Giorgio abbia risposto con un significativo: "Volevo solo chiudere in bellezza questo rapporto visto che il prossimo anno non ci sarò". La frase lascia intendere che Giorgio lascerà la trasmissione e che nella prossima edizione non farà parte del parterre maschile del trono over. Nei giorni seguenti alla registrazione qualcuno ha addirittura ipotizzato che la sua decisione sia legata a dei problemi personali, ma quali? Forse Giorgio si è accorto che non è più richiesto come un tempo o c'è davvero qualcosa di serio sotto? Alcuni hanno addirittura ipotizzato che Giorgio abbia deciso così per seguire la sua amica particolare, Anna Tedesco. I due sono stati accusati di essere fidanzati segreti ma entrambi hanno detto no con fermezza ma proprio la loro fuga dal programma, se confermata anche per il toscano, potrebbe confermare la cosa.

