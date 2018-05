Grande Fratello 2018/ Diretta semifinale: finalisti, eliminati e la sorpresa di Bobby Solo (29 giugno)

Grande Fratello 2018, diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione

29 maggio 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello, anticipazioni

Stasera, martedì 29 giugno 2018, andrà in onda finalmente la semifinale del Grande Fratello 15. Condotto ancora una volta da Barbara d’Urso, in questa nuova edizione la conduttrice ha dovuto fare i conti con numerose problematiche ed accadimenti improvvisi. Ecco perché, nel corso dell’edizione abbiamo anche assistito a ben due squalifiche: la prima ai danni di Baye Dame Dia e la seconda nei confronti di Luigi Mario Favoloso. Cosa accadrà questa sera? Le primissime anticipazioni ci parlano già di un appuntamento più scoppiettante del previsto con sorprese inaspettate e confronti “all’ultimo sangue”. A quanto pare infatti, ci saranno dei momenti molto commoventi così come faccia a faccia che il pubblico forse non si sarebbe mai aspettato di vedere. In studio con la nostra Carmelita Nazionale, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 21.15 circa, ritroveremo ancora Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nelle vesti di opinionisti del reality show.

Malgioglio protagonista con la sua hit?

Parlando degli opinionisti del programma, proprio Cristiano Malgioglio ha pubblicato ieri la sua nuova hit dal titolo “Danzando Danzando”. Dopo “Mi sono innamorato di tuo marito” che ha fatto da colonna sonora al suo Grande Fratello Vip, con molta probabilità quest’altra canzone del paroliere siciliano potrebbe fare parte di uno dei siparietti in diretta con il reality show. I ragazzi infatti, durante la settimana hanno più volte provato la coreografia del pezzo e chissà se questa sera, nel corso della semifinale del GF15, non allieteranno il pubblico con la loro esibizione. Proprio ieri durante Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha dovuto dedicarsi alle ultime vicende del governo e quindi non ha potuto offrire al pubblico particolari anticipazioni su ciò che accadrà questa sera. Ad un passo dalla finale però, verranno naturalmente decretati coloro che si giocheranno la vittoria totale di questa particolare edizione che ha mischiato volti più o meno “celebri” a perfetti sconosciuti. Il blog di DavideMaggio.it intanto, ha confidato che la finale verrà spostata per evitare la sfida con i Wind Music Awards in onda su Rai1. La puntata conclusiva del reality quindi, andrà in onda lunedì 4 giugno.

Bobby Solo in Casa e finalisti

In merito alle news e le anticipazioni sulla semifinale del Grande Fratello 2018 di oggi, martedì 29 giugno, sempre il blog di Davide Maggio anticipa la sorpresa che verrà fatta a Veronica Satti, ecco cosa si legge: “Potrebbe essere arrivata la pace tra Veronica Satti e suo padre Bobby Solo. Nel corso della semifinale di Grande Fratello 2018 la concorrente riceverà un “regalo” graditissimo da parte del padre. Cosa sarà?”. A questo punto siamo tutti curiosissimi di scoprire quale sarà il passo avanti compiuto dal padre dopo anni di silenzi, lotte e pianti televisivi all’interno dei salotti di Barbara d’Urso. Durante la penultima puntata del programma però, ci sarà anche un particolare meccanismo di eliminazione in attesa della finalissima del prossimo lunedì sera: cosa accadrà e cosa vedremo? A quanto pare i concorrenti dovranno barcamenarsi tra molteplici trappole ed eliminazioni. Al termine della puntata però, scopriremo i finalisti ufficiali dell’edizione.

Angelo in Casa? Lo scontro con Simone

Ma cos’altro accadrà durante la semifinale del Grande Fratello 2018? Oltre alla bella sorpresa per Veronica Satti e il particolare meccanismo di trappole ed eliminazioni, il pubblico dovrà decidere chi tra Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica dovrà abbandonare per sempre la Casa ad un passo dal trionfo finale. Simone Coccia sarà l’unico immune dopo essersi conquistato la finale proprio nel corso del passato appuntamento. Ma il fidanzato di Stefania Pezzopane non sa che dovrà scontrarsi face to face con Angelo Sanzio. Il Ken Italiano infatti, dopo la sua eliminazione ha scoperto che l’ex spogliarellista non si è comportato bene con lui. A questo punto quindi, ha richiesto di potersi chiarire. Secondo gli scommettitori, questo GF verrà vinto da Alberto seguito proprio da Coccia, Alessia e Matteo. Meno possibilità per Lucia, Filippo e Veronica: chi verrà eliminato? Lo scopriremo solo questa sera a partire dalle 21.15 circa con Barbara d’Urso. Vi ricordiamo in ultimo, che il programma potrà essere visionato anche in diretta streaming e attraverso i numerosi canali social e twittando il seguente hashtag: #GF15.

