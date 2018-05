Grande Fratello 2018, Simone Coccia ci ha provato con Rodrigo Alves?/ L'indiscrezione shock sul Ken umano

Simone Coccia ci ha provato con Rodrigo Alves, il noto Ken umano, nella Casa del Grande Fratello 2018? Il portale Dagospia lancia l'indiscrezione shock

29 maggio 2018 Anna Montesano

Simone Coccia Colaiuta

A poche ore dall'inizio della semifinale del Grande Fratello 2018, spunta un nuovo scoop che ha come protagonisti uno dei concorrenti ancora in gara e uno degli ospiti di questa edizione. Lo scoop è lanciato da Dagospia, che parla di una presunta liason (o quasi) tra il primo finalista di questa edizione, Simone Coccia Colaiuta, e il Ken umano Rodrigo Alves. Pare infatti che il fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane ci abbia provato con Rodrigo nel corso della sua permanenza nella Casa. Sul noto portale, però, si legge quanto segue: “Il Ken umano, ospite del GF, dice a destra e a manca di essere stato oggetto di attenzioni da parte di Simone Coccia, fidanzato dell’onorevole mignon Stefania Pezzopane. Il Ken sostiene che in una vasca idromassaggio il tatuato Simone avrebbe tentato un “approccio” un po’ troppo ravvicinato…sarà vero?”.

TENSIONI IN CASA PER SIMONE COCCIA

Un'indiscrezione che però non ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Rodrigo Alves, il noto Ken umano, ma che potrebbe essere forse chiarita questa sera, nel corso della semifinale condotta da Barbara D'Urso. Intanto Simone continua ad essere molto contestato in Casa. Ultimo scontro quello con Alberto Mezzetti e con Danilo Aquino, tutto a causa di alcuni comportamenti contorti di Simone e della ormai famosa prova del "si", che è stata "sabotata" proprio da Coccia che ha detto un "no", togliendo a tutti gli inquilini della Casa del Grande Fratello la possibilità di conquistare un ambito premio. Altro aspetto del quale si discuterà questa sera nel corso della diretta.

© Riproduzione Riservata.