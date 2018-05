I FANTASTICI 4 E SILVER SURFER/ Su Italia 1 il film con Chris Evans (oggi, 29 maggio 2018)

I Fantastici 4 e Silver Surfer, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Ioan Gruffudd, Jessica Alba e Michael Chiklis, la trama del film nel dettaglio.

29 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST IOAN GRUFFUDD

Il film I Fantastici 4 e Silver Surfer va in onda su Italia 1 oggi, martedì 29 maggio 2018, alle ore 21.30. Una pellicola d'azione e fantascientifica che vede nel cast di attori protagonisti Ioan Gruffudd, Jessica Alba e Michael Chiklis. La pellicola, ispirata dai racconti delle graphic novel targate Marvel Comics, è stata diretta da Tim Story, regista americano che ha già curato la regia del primo capitolo della saga, dal titolo I fantastici 4. Altri film diretti da Tim Story sono La guerra dei sessi Think Like a Man e Un poliziotto ancora in prova. Inoltre ha diretto diversi episodi di serie televisive Csi Miami e Standoff. I protagonisti principali del film presenti anche nel capitolo precedente sono stati interpretati dal medesimo cast attoriale. Tra le new entry troviamo Doug Jones, interprete cinematografico americano che ha preso già parte in film come Le avventure di Rocky e Bullwinkle, The time machine e Fratelli per la pelle. Rispetto a quanto narrato nella serie a fumetti, nel film sono presenti diverse discrepanze come ad esempio la raffigurazione grafica del personaggio di Galactus. Ma ecco nel dettaglio la trama de film.

I FANTASTICI 4 E SILVER SURFER, LA TRAA DEL FILM

Mr Fantastic e Susan Storm stanno finalmente per convolare a nozze ma intanto il mondo è attraversato da preoccupanti sconvolgimenti di natura atmosferica che gettano la popolazione mondiale nel panico più assoluto. La situazione è più grave del previsto e il comandante Hager decide rivolgersi ai Fantastici 4 per tentare di risolvere la questione prima che sia troppo tardi. I quattro eroi iniziano così ad indagare col fine di scoprire chi stia destabilizzando le leggi della fisica provocando fenomeni atmosferici come formazioni di crateri nel bel mezzo del nulla o tempeste di portata gigantesca. Le prime ricerche portano i fantastici 4 ad individuare il colpevole in una strana entità che viaggia su una sorta di surf volante. Si tratta di Silver Surfer che dalle prime indagini sembra più che mai intenzionato ad annientare l'intera umanità. Nel frattempo Silver Surfer cerca di allearsi con il Dottor Destino.

