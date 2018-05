IL FULGORE DI DONY/ Su Rai 1 il film di Pupi Avati (oggi, 29 maggio 2018)

Il film “Il fulgore di Dony”, diretto da Pupi Avati, va in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, martedì 29 maggio, alle 21.25. Nel cast Ambra Angiolini e Giulio Scarpati.

29 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Il fulgore di Dony

Questa sera, martedì 29 maggio, su Rai 1 dalle ore 21:25 va in onda in prima visione il film “Il fulgore di Dony”. Si tratta di una pellicola diretta dal Pupi Avati, che ne ha anche curato il soggetto e la sceneggiatura “Fulgore è sinonimo di splendore, luminosità, lucentezza, scintillio, sfavillio, sfolgorio, brillantezza, fulgidezza, brillio… La vicenda umana della mia Donata Chesi, soprannominata Dony, la scelta che il suo profondo sentimento del vivere le fa fare, merita quel sostantivo che ha guadagnato innamorandosi dell’amore, forse del bisogno, smisurato di lei che prova un giovane suo coetaneo disabile e destinato a veder aggravarsi inesorabilmente le sue condizioni. Questa la sfida del film, rendere vera, credibile, azzardare addirittura che diventi condivisibile la scelta di Dony”, ha spiegato Avati nelle note di regia. I giovani protagonisti del film sono Greta Zuccheri Montanari e Saul Nanni. Al loro fianco sono presenti nomi noti del piccolo brande schermo: Ambra Angiolini, Giulio Scarpati, Lunetta Savino, Andrea Roncato e Alessandro Haber. Il film “Il fulgore di Dony” è stato girato in Italia, tra Bologna e Roma.

IL FULGORE DI DONY, LA TRAMA DEL FILM

Dony è una liceale bolognese, appassionata di danza classica. Carina senza essere bella, Dony si innamora di Marco Ghia, il ragazzo più bello della scuola. I due si ritrovano casualmente in una corsia d’ospedale dove Marco è stato ricoverato in seguito a quello che sembra un banale incidente sulle piste da sci. Ma con il passare dei giorni si scopre che il trauma ha gravemente compromesso la sua salute. e il danno neurologico cambierà Marco per sempre. Il ragazzo, abbandonato dagli amici, resta solo con la Madre che contatta Dony. La ragazza accetta di stare al fianco di Marco, che sembra ritornare bambino, ma trova la resistenza dei suoi genitori, che non capiscono come la figlia possa sacrificarsi per un ragazzo che non potrà offrirle altro che un infantile attaccamento. I genitori di Dony sono convinti che la ragazza sia stata manipolata dalla madre di Marco e decidono di mandarla da uno psichiatra, che non potrà far altro che attestare che Dony non è stata condizionata da nessuno se non dalla “follia” dell’amore più puro.

