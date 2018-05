IL MIRACOLO / Anticipazioni ultima puntata 29 maggio: cosa si nasconde dietro al segreto della Madonna?

Il Miracolo, anticipazioni ultima puntata del 29 maggio: si scoprirà la causa delle lacrime della Madonna? Tutti i protagonisti della serie giungono ad un bivio.

29 maggio 2018 Redazione

Il Miracolo

Andranno in onda questa sera su Sky Atlantic e Sky Cinema 1 le ultime due puntate de Il Miracolo, la serie televisiva scritta da Niccolò Amminiti che nelle ultime settimane ha tenuto incollati davanti ai teleschermi migliaia di abbonati. La statua della Madonna che piange sangue umano ha sconvolto la vita dei protagonisti, ancora non in grado di fare i conti con le ragioni di questo fatto. Si tratta di un evento divino, come sembra, o di qualcosa di diverso? La svolta potrebbe arrivare in seguito all'apparizione della Madonna con i tentacoli interpretata dalla guest star Monica Bellucci che apparirà in sogno a padre Marcello, ancora sconvolto dalla scoperta del miracolo della statua che piange lacrime umane. L'appuntamento odierno con la serie evento Sky sarà come abitudine suddivisa in due episodi nei quali molti nodi verranno al pettine: scopriremo finalmente cosa si cela dietro questo misterioso miracolo?

IL MIRACOLO, ANTICIPAZIONI 29 MAGGIO

Il settimo episodio de Il Miracolo concederà ampio spazio alle sorti del piccolo Carlo. Anche se verrà salvato dalla piscina, il bambino si troverà ancora in gravi condizioni in ospedale e avrà al suo capezzale il Premier Fabrizio Pietromarchi e sua moglie Sole che, forse per la prima volta, cercheranno di essere sinceri l'uno nei confronti dell'altra. Clelia sarà alla disperata ricerca di Marcello, mentre Sandra farà ritorno a casa dove proseguirà le sue indagini riguardanti il sangue della Madonna. Nell'ottavo e ultimo episodio della serie evento, tutti i protagonisti saranno coinvolti dal miracolo che gli permetterà di riflettere sul loro passato e porre le basi per il futuro. Fabrizio e Sole dovranno affrontare una difficilissima prova mentre Marcello, nonostante i sentimenti per Clelia, deciderà di proseguire nella sua missione. Novità anche per Sandra e Votta, che comprenderanno come a volte le soluzioni ai problemi non siano complicate come si pensa...

