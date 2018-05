Il Miracolo 2/ Anticipazioni, la seconda stagione si farà? Le ultime news e quando potrebbe andare in onda

Il Miracolo 2, la seconda stagione della fortunatissima serie TV in onda su Sky si farà? Le ultime news e quando potrebbe andare in onda scritta e diretta ancora da Niccolò Ammaniti.

29 maggio 2018

Il Miracolo 2 si farà?

Il Miracolo è la nuova serie tv trasmessa da Sky e prodotta da Sky Originals con Arte France e Kwaï, scritta e diretta da Niccolò Ammaniti. All’interno della sua squadra abbiamo trovato anche Francesco Munzi e Lucio Pellegrini alla regia e Francesca Manieri, Francesca Marciano e Stefano Bises alla sceneggiatura. Il Miracolo viene trasmessa su Sky Atlantic HD dallo scorso martedì 8 maggio, in prima serata, per 4 martedì successivi. Stasera quindi, la serie si concluderà portandosi a casa un risultato conclusivo davvero vincente. Ma cosa ha fatto appassionare così tanto il pubblico? Sicuramente il cast! Tra i protagonisti troviamo: Guido Caprino, Elena Lietti, Lorenza Indovina, Tommaso Ragno, Alba Rohrwacher e Sergio Albelli. Nils Hartmann, intanto, durante la conferenza stampa ufficiale dedicata alla presentazione de Il Miracolo, ha affermato con serenità che ci sarà una seconda stagione ed è già in cantiere sempre su Sky. Salvo imprevisti che tutt’ora non conosciamo quindi, la fortunata serie televisiva proseguirà senza particolari intoppi e incidenti di percorso.

Il Miracolo 2 si farà? Ecco la risposta ufficiale

Il Miracolo 2 si farà? Questa è la principale domanda che gli estimatori si pongono da giorni in attesa della puntata conclusiva di questa sera. La risposta è sì. I produttori stanno già parlando di questa cosa e non hanno alcuna intenzione di deludere il loro numeroso pubblico. Ma di cosa tratta la prima stagione? La serie si occupa da vicino degli otto giorni seguenti al rinvenimento della statuetta della Madonna che piange lacrime di sangue. I protagonisti della serie, totalmente sconvolti dall’insolito evento, potranno continuare ad emozionare i telespettatori con nuovi risvolti che avranno modo di influenzare anche le loro vite. Quando verrà trasmessa la seconda stagione? Intanto nel prime time di oggi, martedì 29 maggio 2018, si concluderà la prima. Nils Hartmann, direttore delle Produzioni Originali di Sky, ha però confidato che per la messa in onda della seconda parte, bisognerà attendere molto tempo. Niccolò Ammaniti, inizialmente non convintissimo di mettere la sua opera sul piccolo schermo, ha poi deciso di occuparsi appieno non solo della scrittura ma anche della regia.

