Il Segreto/ Anticipazioni settimanali: Candela vuole andare via da Puente Viejo e non sopporta Severo

Il Segreto, ecco le anticipazioni e le trame settimanali della telenovela iberica più amata dal pubblico italiano: Candela vuole andare via da Puente Viejo e non sopporta più Severo.

29 maggio 2018 Valentina Gambino

Il Segreto, trame e anticipazioni

Torna puntale anche questo pomeriggio, il nuovo appuntamento con gli amici di Puente Viejo e le dinamiche de Il Segreto. Andiamo a scoprire cosa è accaduto ieri e cosa succederà nel corso della settimana in onda su Canale 5, grazie agli spoiler sulle trame settimanali. Proprio nell’episodio trasmesso ieri, lunedì 28 maggio 2018, Candela non ha gradito la sorpresa che le ha serbato Severo e gli ha anche confessato che loro ormai non sono più raggianti insieme. Carmelo non si è capacitato del rifiuto di Adela alla sua proposta di matrimonio. Oggi invece, nel corso della consueta puntata della soap opera iberica, scopriremo proprio per quale motivo Adela ha detto di “no” a Carmelo. L’uomo infatti, le era sembrato non predisposto all’amore ma piuttosto alla convenienza. Ed intanto Onesimo e Hipolito avrebbero l'intenzione di convincere Don Berengario a fare un esorcismo alla villa per riprendere la rana. Dolores interroga Julieta sulla sua relazione con Saul: cosa scoprirà la pettegola del paese?

Dolores, ripensando a Pedro, si fa agguantare dall’emozione iniziando a versare delle lacrime. Candela risponde male ad Emilia, ma poi le due fanno pace e la pasticcera confida che vuole andarsene da Puente Viejo. Prudencio prosegue nella sua idea di volere informare Donna Francisca di quanto sta facendo Carmelo. Raimundo proibisce a Prudencio di mettere al corrente la Montenegro riguardo l’operato di Carmelo. L’atteggiamento di Prudencio, inoltre, comincia ad accedere dei sospetti in Raimundo. Candela è sempre più fiacca ed innervosita dalla fissazione di rivincita che vive dentro il cuore di Severo; teme la Montenegro e non vede l’ora di andare via dal paesino spagnolo. Adela ripensa ancora alla proposta di matrimonio di Carmelo. Julieta, su richiesta di Adela, va a parlare con i braccianti che operano sui campi per conto della perfida Francisca. La donna chiede loro che le mogli possano andare a lezione da Adela. Saul trova Prudencio a casa di Julieta: come finirà? Per scoprirlo sintonizzatevi ogni pomeriggio su Canale 5 per vedere le nuove puntate de Il Segreto.

