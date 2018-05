Ilaria Contri/ Chi è la sorella di Filippo: "Sei cambiato, ti vedo molto sereno" (Grande Fratello 2018)

29 maggio 2018 Anna Montesano

Ilaria Contri incontra il fratello Filippo al Grande Fratello

Serata di grandi sorprese nella Casa del Grande Fratello 2018. Anche per Filippo Contri ce n'è una e molto gradita; nella Casa arriva una persona che lui ama tanto, una delle più importanti della sua vita, sua sorella. Ilaria Contri è la sorella di Filippo, e il concorrente del Grande Fratello ne parla, in diretta, con parole bellissime: "Ilaria è mia sorella, è speciale perché è una delle ragazze più intelligenti che io abbia mai conosciuto e una delle poche persone che mi capisce guardandomi solo negli occhi." Barbara D'Urso chiede poi al ragazzo se abbia rifatto il letto visto che rischia di andare via, e in video arrivano le immagini della camera da letto e proprio lì ecco sua sorella Ilaria.

LE PAROLE DI ILARIA PER FILIPPO

Filippo corre da lei e la abbraccia forte, Ilaria ricambia e dichiara: "Sei stato bravo, anche se hai fatto qualche cavolata. - ammette - A casa tutto bene. Sei cambiato, ti ho visto molto più sereno, ti devi ricordare quello che ti ho sempre detto: ti devi volere bene, prima te. - così aggiunge - Ricordati come siamo cresciuti, da dove veniamo, perché siamo venuti così bene. Piangi ogni tanto, caccia tu non sempre gli altri." Barbara D'Urso li divide: i due si salutano un'ultima volta e Filippo è pronta ad affrontare l'esito della sua nomination.

