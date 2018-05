JARHEAD 3: SOTTO ASSEDIO/ Su Rete 4 il film con Charlie Weber e Scott Adkins (oggi, 29 maggio 2018)

Jarhead 3: Sotto assedio, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Charlie Weber, Scott Adkins, Tom Ainsley, alla regia William Kaufman. Il dettaglio della trama.

29 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST SCOTT ADKINS

Rete 4 per la seconda serata televisiva di questo martedì 29 maggio propone a partire dalle ore 23:45 la messa in onda in prima visione del film d'azione Jarhead 3 – Sotto assedio, il cui titolo nella versione originale è Jarhead 3 – Thie Siege. Si tratta di un film americano che è stato prodotto e girato nel 2016 per la regia di William Kaufman mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati da Chad Law in collaborazione con Michael D. Weiss. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi come nel caso di Charlie Weber, Scott Adkins, Tom Ainsley, Erik Valdez, Dante Basco e Sasha Jackson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JARHEAD 3: SOTTO ASSEDIO, LA TRAMA DEL FILM

Il valente caporale del corpo dei Marines americani, Evan Albright nel corso della propria carriera militare ha avuto modo di dimostrare tutte le proprie abilità sia nel combattimento con armi e sia nella capacità di prendere le decisioni strategicamente più rilevanti. I suoi continui successi militari gli hanno permesso di essere preso enormemente in considerazione dai propri superiori tant’è che ben presto viene convocato per l’affidamento di una missione molto importante. Infatti viene mandato in Medio Oriente per unirsi ad una squadra speciale deputata al controllo e alla sicurezza di una strategica ambasciata americana. Non appena mette piede in questa zona, Evan ha subito il sentore di essere un luogo particolarmente ostile per cui palesa la sensazione che tutti siano a rischio attacco. Non la pensano allo stesso modo gli altri componenti della squadra speciale i quali asseriscono di avere il pieno controllo del territorio con la convinzione che nessuno possa essere così avventato nel voler proporre un attentato. Tuttavia le impressioni si dimostreranno drammaticamente esatte con l’ambasciata che viene presa d’assalto da un commandos di terroristi intenzionato a non lasciare superstiti. Ha così inizio una dura lotta per la sopravvivenza nel corso della quale Evan saprà dimostrare tutte le proprie capacità nella lotta. La task force americana si troverà ad essere braccata in zone sconosciute con pochissime risorse a disposizione ma potendo contare su capacità strategiche e di sopravvivenza decisamente riscontrabili in altri soldati. L’epilogo della battaglia sarà quanto mai sorprendente e drammatico.

