La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 29 maggio: politica e cronaca con l'avvocato Bocciolini

Cronaca e politica apriranno la nuova puntata de La Vita in diretta che oggi, 29 maggio, tornerà in tv con Marcio Liorni e Francesca Fialdini, quali saranno i temi della serata?

29 maggio 2018 Hedda Hopper

La vita in diretta

La Vita in diretta torna oggi, 29 maggio, dopo le polemiche e gli ascolti flop di ieri. I fan della trasmissione non hanno apprezzato il colpaccio di Barbara d'Urso che ha portato gli esponenti politici ieri in tv superando la concorrenza di qualche punto e chiedono a gran voce che la tv pubblica torni ad essere tale, questo influirà sulla scaletta di oggi? L'ex gieffina Roberta Beta ha già annunciato che in apertura di puntata sarà ospite in studio per parlare dei temi più leggeri insieme a Francesca Fialdini e prima che la puntata entri nel vivo occupandosi di attualità e di cronaca. Dalla strage di Erba al femminicidio di Pisa, l'avvocato Daniele Bocciolini ha già annunciato di essere in studio per approfondire gli ultimi casi ma senza alzare il velo su quelli che saranno i temi della giornata. Proprio sul suo profilo Twitter si legge: "Oggi, dalle 17.10 sarò su #Raiuno ospite a "La vita in diretta" per parlare delle novità sui più recenti fatti di cronaca".

ULTIME PUNTATE E BASSI ASCOLTI PER QUESTO FINALE DI EDIZIONE

Il programma tornerà in onda anche nei prossimi giorni con quelle che saranno le ultime puntate de La Vita in diretta che poi lascerà il posto alla versione estiva. Gli ascolti comunque non sono dei più lusinghieri e, nonostante alcuni picchi toccati nei giorni scorsi, la puntata di ieri si è lasciata sorpassare alla grande dal competitor diretto di Canale 5. In particolare, La vita in diretta ha registrato 1.250.000 spettatori con uno share dell'11% in prima parte mentre nella seconda 1.551.000 telespettatori con il 14.5% di share. Come andranno le cose oggi?

