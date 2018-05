La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne, tutto pronto per la registrazione...

Sembra che finalmente il giorno tanto atteso sia arrivato e tra qualche ora potremo conoscere il volto della scelta di Sara Affi Fella che chiuderà quest'ultima settimana di programmazione

29 maggio 2018 Hedda Hopper

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Uomini e donne sta per volgere al termine e, a pochi giorni dalla fine di questa edizione, c'è ancora una domanda senza risposta ovvero quella legata alla scelta di Sara Affi Fella. La tronista è pronta ormai a dire la sua scegliendo tra Lorenzo e Luigi ma tutti sono ormai convinti che sia il primo a spuntarla. Arrivato come un ciclone nel programma, Lorenzo ha tenuto sulla corda le due troniste fino a che, ottenuta la visibilità che voleva, ha deciso di optare per Sara Affi Fella mettendo da parte Nilufar che, alla fine, non ha potuto fare altro che arrendersi scegliendo Giordano qualche giorno fa. Cosa succederà a Sara questa volta? Sembra che la napoletana sia davvero travolta dalla passione con Lorenzo ma ha tanta paura di essere delusa e, magari, di subire anche un no dopo tutto quello che è successo in passato.

SARA AFFI FELLA PRONTA PER LA FASE FOLLE DELLA SUA VITA?

La tronista è pronta a scegliere e un indizio arriva dai social e da Valeria Bigella che, proprio augurando il meglio alla sua collega di "Temptation Island" dello scorso anno, ha pregato l'amica di scegliere per la follia, per i sentimenti e la passione lasciandosi alle spalle la sicurezza e quel senso di protezione che per anni ha avuto con Nicola. Forse dopo il lungo fidanzamento, finito poi dopo Temptation Island, per Sara è arrivato il momento di vivere la follia e di vivere i suoi anni? Secondo i fan questo potrà farlo solo con Lorenzo che, appigliandosi a quello che è successo nelle scorse settimane, potrebbe dire anche di no. La registrazione della scelta di Sara Affi Fella potrebbe andare in scena oggi e andare in onda proprio negli ultimi giorni di questa settimana.

