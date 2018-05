Laura Casabassa Parodi/ La mamma: “Cristina e Benedetta sono due gioielli, ma se le critico...”

29 maggio 2018 Silvana Palazzo

Cristina e Benedetta Parodi

Per Cristina e Benedetta Parodi non è sicuramente un momento facile dal punto di vista professionale. La loro edizione di “Domenica In” ha avuto non poche difficoltà in termini di ascolti. Nella prossima stagione televisiva la più grande delle sorelle Parodi potrebbe essere affiancata da Mara Venier, se non addirittura sostituita, ma la madre Laura Casabassa Parodi preferisce non soffermarsi sulle critiche nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ma svelare lati inediti delle figlie conduttrici. «Ormai sono grandi e non vogliono sentirsi dare suggerimenti perché credo che non abbiano bisogno di me, quindi se faccio loro i complimenti sono tutti molto contenti, mentre se comincio a dire quella cosa non va, non mi piace, storcono il naso». E allora racconta come è cominciata la carriera professionale di Cristina, che ha deciso di fare la giornalista. «Ad aprirle la strada è stato lo sport, perché lei era una buona tennista e quando ha smesso di giocare, dopo l'esame di maturità, ha cominciato a lavorare come speaker nei tornei internazionali». Poi le arrivò un'offerta da una tv privata per un programma sportivo. «Dopodiché approdò a Mediaset e successivamente arrivò alla conduzione del tg di Mentana a Canale 5».

CRISTINA E BENEDETTA PARODI, PARLA MAMMA LAURA

La passione di Benedetta Parodi è invece un mistero per la madre. Laura Casabassa Parodi ha infatti raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni che l'unica a cucinare bene in famiglia era sua madre, inoltre lei non permetteva mai alle figlie di aiutarla in cucina. Benedetta potrebbe aver scoperto il mondo della cucina quando è andata a vivere da sola. «Credo che, quando è andata a studiare a Milano, abbia dovuto arrangiarsi da sola e abbia cominciato a sperimentare ricette». Le due sorelle comunque sono molto diverse, e anche a Domenica In hanno mostrato le loro differenze. «Cristina è accomodante, ubbidiente, mentre Benedetta ha uno spirito più ribelle...». Una cosa però Cristina e Benedetta l'hanno in comune, anche con mamma Laura. «Purtroppo le femmine Parodi, me compresa, hanno sempre odiato la matematica. A differenza di mio marito e mio figlio, entrambi ingegneri, che hanno una mentalità più scientifica». Luara Casabassa Parodi è infatti una docente di Lettere classiche in pensione, stesso corso di laurea seguito dalle figlie.

