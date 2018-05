Lucia Bramieri/ Continueranno le polemiche sul Telegatto? (Grande Fratello 2018)

Lucia Bramieri, continueranno anche stasera in studio dopo l'eliminazione le polemiche sul Telegatto e su chi davvero dovrebbe conservarlo a casa? (Grande Fratello 2018)

Lucia Bramieri, Grande Fratello 2018

Le critiche non si sono spente contro Lucia Bramieri, una delle ultime eliminate del Grande Fratello 2018. Soprattutto per via del telegatto del suocero Gino Bramieri, da sempre al centro di tante polemiche. A Domenica Live, la milanese ha infatti avuto modo di parlare con Craig Warwick, che dice di aver avuto un contatto con lo spirito dell'amato comico italiano. Gino Bramieri avrebbe infatti manifestato un forte fastidio nel vedere il suo telegatto entrare nella Casa, un'azione che di certo non avrebbe voluto nemmeno in vita. Secondo Warwick inoltre, l'artista vorrebbe vedere finalmente la compagna Angela Baldassini e Lucia Bramieri andare d'amore e d'accordo, seppellire l'annosa ascia di guerra che ha spinto le due donne negli anni a scontrarsi anche in sede legale. La milanese però è abituata a questo tipo di polemiche, anche se ancora una volta ha ribadito di aver voluto portare il telegatto con sè in questa nuova avventura più come portafortuna e come ricordo del marito Cesare Bramieri, che era molto legato al premio ricevuto dal padre. Diversa invece l'opinione del giornalista Roberto Alessi, che ha smentito su ogni fronte le parole del sensitivo. A suo dire infatti, Gino Bramieri non avrebbe voluto altro che condividere il suo premio con il pubblico che ha tanto amato e per il quale ha fatto molto nel corso della sua lunga vita e fortunata carriera.

IL BACIO CON AIDA NIZAR

Il bacio saffico fra Lucia Bramieri e Aida Nizar Delgado, ex concorrenti del Grande Fratello 2018, è diventato subito virale. Le due donne hanno avuto infatti modo di sedersi fin troppo vicine nella scorsa puntata di Domenica Live, anche se non è chiaro se quei numerosi baci sulle labbra che si sono scambiate siano frutto di una sceneggiata oppure se nascondano una reale riappacificazione. La milanese infatti ha svelato di aver avuto modo di chiarire con la spagnola gli antichi dissapori, scegliendo tra l'altro di condividere una pizza insieme ed al fianco di Luigi Mario Favoloso. Una provocazione forse fin troppo sottile, visto che il napoletano e Aida sono entrati in scontro acceso proprio per via della decisione della spagnola di mangiare una pizza condita con marmellata. Lo stesso punto di vista si potrebbe adottare anche per l'atteggiamento della stessa Bramieri, che subito dopo il bacio con Aida, ha deciso di imitarla in tutto e per tutto. Non solo lanciandosi nell'ormai storico tormentone "Adoro la mia vita", ma anche nell'andare fra il pubblico a riscuotere abbracci e consensi.

UN'ESPERIENZA CON POCO DA RICORDARE?

Sono forse pochi i ricordi del Grande Fratello 2018 che rimarranno nella mente di Lucia Bramieri. A distanza di diversi giorni dalla sua eliminazione, la milanese ha voluto ricordare le sensazioni vissute al momento del suo ingresso nella Casa, condividendo con i fan sui social alcuni scatti. In uno in particolare la Bramieri si mostra al fianco del gruppo di concorrenti, felici e sorridenti come fosse sono stati ben poche volte. Di certo fra i ricordi più belli dell'ex gieffina milanese c'è Simone Coccia Colaiuta, con cui ha condiviso un bacio di scena. Anche per questo ha preferito non rispondere alle accuse lanciate da Angelo Sanzio a Domenica Live, forse mordendosi la lingua per non sollevare ulteriore polverone. La milanese del resto ha creato un rapporto più stretto proprio con il Ken italiano, fra i pochi ad esserle rimasto vicino nella Casa. I due infatti si mostrano spesso insieme, così come hanno affrontato Obbligo o Verità, il gioco del programma, seduti l'uno vicino all'altra. A svelarlo sono entrambi grazie alle Stories di Instagram, rivelando che l'appuntamento ludico si è concluso con un ballo a due a ritmo della canzone Barbie Girl, il tormentone lanciato a fine anni Novanta dalla band Aqua.

© Riproduzione Riservata.