Lucia Orlando/ Ritorno di fiamma con Filippo, ma la commessa rischia l'eliminazione (Grande Fratello 2018)

Nella casa del Grande Fratello 15 Lucia Orlando si è riavvicinata a Filippo Contri. Ma questa sera la coppia rischia di separasi: i due ragazzi sono entrambi in nomination.

Lucia Orlando

Lucia Orlando non riesce ad allontanare le lacrime dal suo volto. La commessa del GF 15 attraversa ancora delle forti crisi profonde, che la spingono a isolarsi dal resto del gruppo. Per riuscire a stare completamente da sola, la romana di recente ha deciso di rinchiudersi nel magazzino vuoto e sfogare il proprio malessere. Filippo Contri tuttavia ha notato il forte malumore della ragazza e ha deciso di seguirla subito, per consolarla. Dal discorso affrontato insieme sono emersi nuovi particolari riguardo alla tristezza di Lucia, che finora ha evidentemente evitato di entrare fin troppo nei particolari. L'affettività è un problema per la commessa, che non è abituata a questo tipo di effusioni. Un retaggio della sua educazione, che però le vieta di viversi al meglio la sua relazione con Filippo. La ragazza inoltre ha parlato a lungo dei genitori in confessionale, forse stimolata dalla crisi analoga affrontata da Alessia Prete, subito dopo l'incontro con la madre. Il Superbono di contro ha dimostrato una forte apertura, sottolineando più volte di accettare Lucia così com'è e di rispettare i suoi tempi. Nel passato della romana è mancato forse l'affetto dei genitori, tanto che diventa subito fredda nei confronti di Filippo. Il rapporto fra i due ragazzi invece sembra migliorare sempre di più, anche se ogni tanto la Orlando sembra ritornare quella di un tempo.

Lucia Orlando spiega la sua “freddezza”

Il cambiamento di Lucia Orlando al GF 2018 si avverte forse solo adesso. Nell'ultima settimana si sono scoperti tanti particolari della vita della commessa, che ha ammesso fin dall'inizio di avere un'enorme difficoltà a condividere tutto ciò che prova. Questa sua freddezza ha spesso complicato il legame con Filippo Contri, sviluppando tra l'altro nella ragazza frequenti sensi di colpa per non essere in grado di esprimersi al meglio a livello emotivo. Un peccato che la vera Lucia emerga solo adesso, a pochi giorni dalla conclusione del programma. L'impressione è che il tempo a sua disposizione non sia stato del tutto sufficiente perché riuscisse ad abbattere i muri che conosce fin troppo bene. Questo lato di sé non è nuovo a Lucia, che ha dovuto combattere spesso con difficoltà importanti dal punto di vista amoroso. La trasformazione tuttavia è già in atto e si può notare in tanti particolari. Dalla sua decisione di regalare un pezzetto di se stessa al romano fino a un forte cambiamento nello sguardo e nel modo di parlare. Più dolce, gentile e persino femminile. La corazza inizia a cadere?

Rischia di lasciare la casa?

Lucia Orlando è forse fra i concorrenti del Grande Fratello 2018 a rischiare di più questa sera. Non è la prima volta che la commessa si ritrova a doversi confrontare con una nomination, ma ora dovrà combattere contro altri gieffini più forti. La sua storia con Filippo Contri non le ha permesso di entrare del tutto nel cuore degli italiani, anche se esiste un certo numero di fan innamorati della loro storia. Prima fra tutti Simona Izzo, che ha notato fin dall'inizio i micromovimenti del volto della ragazza, le sue espressioni quasi invisibili, il tremore della sua pelle. Dettagli forse passati inosservati agli occhi del pubblico, che ha risposto con maggior forza alla coppia creata fra Matteo Gentili e Alessia Prete. Alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni, non è chiaro se trascorrere un'altra settimana nella Casa potrebbe permettere a Lucia di aprirsi ancora di più. La sensazione è che sia un processo fin troppo lento e che forse riuscirà ad accelerare solo a reality finito. L'eliminazione potrebbe quindi solo giovarle dal punto di vista del percorso personale, soprattutto perché le permetterebbe di scrollarsi di dosso la pressione mediatica.

