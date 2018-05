Luigi Mario Favoloso/ Le tensioni con Nina Moric e gli attacchi a Mariana Falace (Grande Fratello 2018)

Luigi Mario Favoloso, continuerà a litigare con Mariana Falace in studio? Il pubblico si chiede se ci siano degli spiragli per poterlo vedere ancora con Nina Moric. (Grande Fratello 2018)

Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018

Luigi Mario Favoloso non ha di certo smesso di attaccare Mariana Falace nemmeno dopo le ultime liti avvenute all'esterno del Grande Fratello 2018. Nell'ultima puntata di Domenica Live, l'ex fidanzato di Nina Moric ha attaccato ancora una volta la modella napoletana, etichettandola fra l'altro come 'una carciofara'. Anche per via dei famosi attriti con l'ex gieffina, non ha esitato a scagliarsi contro la napoletana in difesa di Lucia Bramieri, con cui ha creato un bel rapporto nella Casa. 'Sembra una 40enne' ha aggiunto per insinuare che la bellezza che si auto-attribuisce Mariana in realtà sia solo nella sua mente. Risposta pronta ancora una volta da parte della diretta interessata, che ha ribadito come in realtà le parole di scherno di Favoloso siano dovuto ad un interesse non troppo nascosto. Smentito ancora una volta il bacio fra i due, avvenuto dietro la famosa tenda rossa del confessionale. Qualcosa però non quadra persino agli occhi di Roberto Alessi, che in un fuori onda ha fatto diverse domande a Favoloso forse per coglierlo in contropiede. E forse la Falace non vede le cose da un punto di vista sbagliato, dato che il napoletano ha approfittato di uno stacco pubblicitario per riprenderla con il proprio smartphone, pubblicando poi il tutto sui social. E anche in questo caso la reazione infastidita della modella non si è fatta attendere. Perché tormentarla in questo modo se non c'è mai stato un interesse nei suoi confronti?

LUIGI FAVOLOSO: IL RAPPORTO CON NINA MORIC

Luigi Mario Favoloso e Nina Moric sono tornati insieme? Sul rapporto fra la modella e l'ex concorrente del Grande Fratello 2018 non ci sono certezze per il momento, anche se nell'ultimo intervento televisivo, il napoletano ha sottolineato di considerarsi l'ex fidanzato della Moric. Quest'ultima per ora sembra più determinata a rispondere pubblicamente alle tante critiche ricevute nelle diverse apparizioni pubbliche, piuttosto che a parlare del suo attuale rapporto con Favoloso. Non è detta comunque l'ultima parola, dato che come ha affermato la Moric nella prima partecipazione alla diretta del reality, non può di certo cancellare in un colpo solo i quattro anni condivisi con l'ex fidanzato. Che il sentimento da parte di Favoloso sia ancora vivo non ci sono dubbi, tanto che si è lasciato sfuggire più di una volta di voler fare di tutto per poterla riconquistare. Anche se in realtà i due non si sono visti così tante volte nelle ultime due settimane, forse a causa degli impegni lavorativi di entrambi. Sui social però Luigi non smette di taggare spesso l'ex compagna nei suoi post: che sia un modo per attirare la sua attenzione?

L'UNICO A NON VOLER RIENTRARE NELLA CASA?

Luigi Favoloso è stato fra i pochi concorrenti del Grande Fratello 2018 a non aver richiesto di poter entrare ancora una volta nella casa per salutare gli amici. Innegabile che sia riuscito a creare un bel legame con Veronica Satti e Filippo Contri: spera che sia quest'ultimo a vincere il programma, come ha spesso sottolineato in tv. Il napoletano del resto non ha lasciato troppi conti in sospeso all'interno della Casa, anche se sembra che gli attriti con Simone Coccia Colaiuta siano ancora accesi. Molte cose non sarebbero ancora emerse, come ha lasciato intendere Angelo Sanzio in un suo sfogo sui social. Il Ken italiano ha infatti urlato il suo sdegno per le critiche ricevute dall'aquilano, sottolineando di averlo aiutato ad evitare in un'occasione l'espulsione certa. Sembra che il tutto sia dovuto ad uno scoppio d'ira di Simone, che avrebbe sferrato un pugno contro il muro. E questo non potrebbe che essere successo in occasione della lite notturna avuta con Favoloso, colpevole di aver paragonato la fidanzata Stefania Pezzopane ad un pouff. Non è detto quindi che si scopra qualche segreto ancora rimasto nascosto, in occasione della diretta di questa sera.

