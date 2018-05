MEGHAN MARKLE E HARRY/ Luna di miele in Canada? Resort da 2mila sterline a notte

Meghan Markle e il Principe Harry hanno rinviato la luna di miele per un paio di settimane per impegni istituzionali. I bookmakers europei sono sicuri che la coppia reale volerà in Africa, terra cara sia a Meghan che a Harry che, in quei luoghi, si sente più vicino alla madre Diana. Tuttavia, negli Stati Uniti, danno per certa un’altra meta. Secondo il sito americano TMZ, Meghan e Harry avrebbero scelto il Canada per il loro viaggio di nozze. La coppia avrebbe scelto l’esclusivo Fairmont Jasper Park Lodge che ha già ospitato Elisabetta e Filippo nel 2005 e Giorgio VI e la regina madre, nel 1939. La coppia reale dovrebbe soggiornare nell’Outlook Cabin da 500 metri quadri da 2mila sterline a notte. Il Canada è una terra a cui la Duchessa del Sussex è molto legata avendo vissuto in quei luoghi per sette anni. Proprio in Canada, Meghan e Harry hanno trascorso i primi weekend di coppia. Inoltre, secondo l’esperta di affari reali Katie Nicholl, Harry e Meghan, durante il viaggio di nozze, potrebbero fare un salto in Messico dove vive il padre della Markle che, per problemi di salute, non è riuscito a partecipare al Royal Wedding.

MEGHAN MARKLE E HARRY: L'ABITO DA SPOSA E' UN PLAGIO?

L’abito da sposa indossato da Meghan Markle ha scatenato i rumors su una presunta gravidanza della Duchessa di Cambridge a causa di una leggera piega sul ventre. Il vestito, firmato Givenchy, disegnato da Clare Waight Keller, sarebbe un’imitazione della fashion designer neozelandese, Emilia Wickstead. "E identico a uno dei nostri abiti, a quanto pare molti commentatori hanno detto: 'È un abito di Emilia Wickstead'", accusa Wickstead che prosegue - "Questo è un materiale diverso ed è più su misura in vita. Se scegli un design semplice, la vestibilità dovrebbe essere perfetta, il suo abito da sposa era piuttosto sciolto". La Wickstead appare decisa a dimostrare la paternità dell’abito ma dimostrare il presunto plagio non sarà affatto facile trattandosi di un abito semplicissimo e senza alcun dettaglio riconducibile ad una casa di moda specifica.

