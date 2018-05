MEZZO DOLLARO D'ARGENTO/ Su Rete 4 il film con Russ Tamblyn (oggi, 29 maggio 2018)

Mezzo dollaro d'argento, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Russ Tamblyn, Kieron Moore, alla regia Paul Landres. La trama del film nel dettaglio.

29 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE KIERON MOORE

Il film Mezzo dollaro d'argento va in onda su Rete 4 oggi, martedì 29 maggio 2018, alle ore 16.45. Con la regia di Paul Landres, la pellicola westwern è stata interpretata da Russ Tamblyn, Kieron Moore, Fernando Rey, Aldo Sambrel e Antonio Casas. Il regista Paul Landres è famoso per aver curato la regia di film come Sfida all'ultimo sangue, Le inchieste di Boston Blackie e serie televisive come The Adventures of Falcon, The man Behind badge e Penna di falco capo Cheyenne. Nel 1994 ha diretto il suo ultimo film Wyatt earp return to tombstone. Il protagonista del film Johnny Ketchum, è stato interpretato da Russ Tumbling, attore americano famoso per essere apparso in pellicole del calibro di Papà diventa nonno, Sette spose per sette fratelli, Un napoletano nel Far West, Le meravigliose avventure di Pollicino, West Side Story e Dracula contro Frankenstein. Nel 2017 è apparso in diversi episodi della serie TV Twin Peaks. Mezzo dollaro d'argento è stato prodotto da Spagna e Stati Uniti nel 1965 ed ha potuto contare sulla grande professionalità di un attore di caratura internazionale come Kieron Moore, attore cinematografico irlandese, molto attivo tra gli anni 50 e 60. I film che l'hanno reso noto in tutto il mondo sono principalmente Custer eroe del west, Esperimento IS il mondo si frantuma, L'invasione dei mostri verdi e L'eroe di Sparta. Ma ecco in breve la trama del film nel dettaglio.

MEZZO DOLLARO D'ARGENTO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il giovane Johnny Ketchum è improvvisamente costretto a fare i conti con la scomparsa improvvisa di suo padre, le cui tracce sembrano dileguarsi nel nulla senza alcuna spiegazione. Il giovane non si dà pace e cerca in tutti i modi di indagare da solo per scoprire la verità su questa misteriosa scomparsa. Dalle prime indagini scopre con grande sorpresa che suo padre in realtà è ancora vivo ed è fuggito in Messico con l'obiettivo di guidare una pericolosa gang criminale.

© Riproduzione Riservata.