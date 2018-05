Marika Prete, la sorella di Alessia compie 20 anni/ Auguri in diretta da Matteo Gentili? (Grande Fratello)

Marika Prete, la sorella di Alessia, la concorrente del Grande Fratello 2018, compie oggi 20 anni: auguri in diretta durante la semifinale dal cognato Matteo Gentili?

29 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Marika Prete

Marika Prete è la bellissima sorella di Alessia, la concorrente del Grande Fratello 2018 che, questa sera, scoprirà se farà parte dei finalisti. Oggi, martedì 29 maggio, Marika Prete compie 20 anni e festeggerà nello studio del reality show. E’ lei, infatti, a presenziare in studio per la sorella come testimoniano le foto che pubblica su Instagram. Tra i tanti scatti, infatti, spunta anche uno con Luigi Favoloso. Per Alessia, quello di oggi è davvero un giorno particolare. Sin da questa mattina, infatti, la fidanzata di Matteo Gentili ha pensato alla sorella a cui ha scritto una lettera. Il Grande Fratello, infatti, le ha dato la possibilità di poter mettere nero su bianco i suoi pensieri per la sorellina che potrebbe entrare nella casa per ricevere in diretta gli auguri della sorella maggiore. Il contenuto della lettera non è stato svelato da Alessia che, tuttavia, ha scelto ai suoi compagni d’avventura di firmare la missiva lasciando un messaggio alla sorellina. Bellissima esattamente come Alessia, Marika Prete sarà la concorrente della prossima edizione del reality?

MARIKA PRETE: AUGURI IN DIRETTA DAL COGNATO MATTEO GENTILI?

Dopo aver incontrato e conosciuto la madre di Alessia Prete, Matteo Gentili, questa sera, potrebbe conoscere la famosa Sorcipix ovvero Marika Prete, la sorellina della fidanzata. Molto legate come ha più volte raccontato l’ex concorrente di Miss Italia, Marika ha conquistato la scena sui social sfoggiando la sua bellezza che la rende molto simile alla gieffina. Diversamente da Alessia, però, Marika è fidanzata da un po’ di tempo al punto che Alessia ha più volte dichiarato che la sorellina potrebbe sposarsi presto. La piccola Prete, questa sera, potrebbe varcare la famosa porta rossa non solo per riabbracciare la sorella, ma soprattutto per conoscere Matteo Gentili e dare la sua approvazione.

