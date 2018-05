Matteo Gentili / Frenata con Alessia Prete dopo l'ingresso in casa della "suocera"?(Grande Fratello 2018)

Matteo Gentili, frenata con Alessia Prete dopo l'ingresso in casa della madre della ragazza e futura suocera? Sicuramente le sue parole hanno turbato la ragazza. (Grande Fratello 2018)

Matteo Gentili, Grande Fratello 2018

Matteo Gentili sembra aver accolto in modo diverso l'entrata al Grande Fratello 15 della 'suocera'. La madre di Alessia Prete si è infatti raccomandata più volte con la figlia e l'ex calciatore di dare un freno ai baci, forse fin troppo spinti ai suoi occhi. In questi giorni la modella piemontese ha dimostrato di essere rimasta molto turbata dalle parole della madre, come ha confidato anche a Matteo e Lucia Orlando. Per questo l'ex calciatore ha deciso di rispondere a tono ai rimproveri velati di mamma Stefania, decidendo di fare tutto il contrario. Anche se la coppia non ha mai trattenuto la passione di fronte alle telecamere, negli ultimi giorni Matteo e Alessia si sono lanciati in veri e propri vortici bollenti e in diverse location. Dalla piscina al letto e dalla cucina al bagno, ogni momento è buono per l'ex di Paola Di Benedetto per avere un po' di intimità con il suo nuovo amore in corso. Il rispetto che il ragazzo nutre per Alessia è al di sopra di tutto, persino delle regole imposte dagli autori. Date le ultime prove, dove diversi concorrenti si sono baciati fra loro, Matteo ha già messo le mani avanti ed ha sottolineato di non avere alcuna intenzione di mettere in piedi una scenetta così intima. A meno che non si tratti ovviamente della Prete.

MATTEO GENTILI E LA BUSTA STRAPPATA

I fan del Grande Fratello 2018 hanno esultato di certo nell'assistere al gesto di Matteo Gentili nel corso dell'ultima diretta. Il programma ha messo l'ex calciatore di fronte ad una sfida importante e la sua decisione di strappare la busta del gossip è stata significativa. Matteo avrebbe infatti potuto scoprire che cosa Francesco Monte, ex di Paola Di Benedetto, ha detto di recente sul suo conto e senza pensarci due volte ha deciso di precludersi quest'opportunità. Una sicurezza che dimostra non solo quanto il ragazzo sia convinto della sua relazione con Alessia Prete, ma anche di come sia deciso a non guardarsi alle spalle. Un gesto tra l'altro che ha fatto sorridere subito la modella, che è riuscita così ad ottenere una nuova prova d'amore. Il risultato è abbastanza ovvio anche dal punto di vista del pubblico: la coppia è sempre stata in vista agli occhi dei telespettatori fin dalla sua nascita e questa dimostrazione non ha fatto altro che aumentare la popolarità. Un goal per Matteo quindi, che da questo reality ha sicuramente ottenuto il massimo rispetto al resto dei concorrenti.

IL CARATTERE CLIMA E PLACIDO PREMIERÀ?

Il percorso di Matteo Gentili al Grande Fratello 2018 si è dimostrato finora fin troppo in linea con il carattere mite e placido dell'ex calciatore. Il ragazzo infatti affronta le sue giornate eseguendo sempre gli stessi compiti, dalla palestra alle effusioni con Alessia Prete. Dal cibo fino alle chiacchiere con gli amici. Una solidità che ha manifestato anche nel suo rapporto con la modella e che forse racchiude il successo che ha ottenuto finora. Da un lato questo modo di agire appare piatto e forse fin troppo scontato, ma alla fine è anche sinonimo di sicurezza. Non ci sono dubbi infatti sulla trasparenza e sincerità dimostrata da Matteo ed è anche per questo che è riuscito ad arrivare in modo diretto al pubblico italiano. Elementi che alla fine nell'edizione Vip hanno permesso a Daniele Bossari di riuscire a conquistare la vittoria finale e che potrebbero garantire lo stesso successo anche all'ex calciatore. Dopo tutto Matteo è stato considerato fin dall'inizio come uno dei concorrenti più forti, non solo per le sue qualità umane, ma anche per l'affidabilità dimostrata anche in altri contesti televisivi.

© Riproduzione Riservata.