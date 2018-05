NATI CON LA CAMICIA/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 29 maggio 2018)

Nati con la camicia, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia Enzo Barboni. La trama del film nel dettaglio.

29 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE TERENCE HILL

Il film Nati con la camicia va in onda su Rete 4 oggi, martedì 29 maggio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata prodotta da Josi W. Konski nel 1983 per la regia di E. B. Clucher alias Enzo Barboni mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti da Marco Tullio Barboni. La colonna sonora di questa pellicola è stata scritta da Douglas Meakin e Franco Micalizzi, la scenografia è frutto del lavoro di Klaus Kolb ed il direttore della fotografia è Ben McDermont. Nel cast oltre ai due principali protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, figurano anche David Huddleston, Buffy Dee, Riccardo Pizzuti e Faith Minton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NATI CON LA CAMICIA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Rosco è un vagabondo che va in giro sui pattini a rotelle. Caso vuole che entri in un bar dove incontra Doug, un omone dalla grande forza che è appena uscito di galera e che ancora non sa bene cosa fare per vivere. Rosco prova a scambiare qualche chiacchiera con Doug il quale taglia subito corto facendo un po’ arrabbiare lo stesso Rosco che per vendicarsi sfruttando le proprie qualità di ventriloquio fa scoppiare una rissa con dei brutti ceffi. Nonostante sia da solo Doug, facendo leva sulla propria forza riesce ad avere facilmente la meglio anche con l’aiuto dello stesso Rosco. I due quindi si ritrovano a condividere un pezzo di strada insieme fino a che loro malgrado si ritroveranno in una incredibile e rocambolesca avventura. Per una serie di fortunate coincidenze, i due amici si ritrovano tra le mani una valigetta contenenti 1 milione di dollari ed in viaggio verso Miami. Tuttavia quella che sembra essere una grande fortuna finisce per trasformarsi in un pesante grattacapo giacchè scambiati per una coppia di agenti speciali sulle tracce di un criminale che sta minacciando il mondo con un piano diabolico. Infatti, i due una volta atterrati all’aeroporto di Miami vengono convocati presso la base dell’FBI dove il loro presunto capo gli ricorda gli obiettivi della loro missione raccontandoli delle loro identità false appositamente fabbricate e delle tante armi segrete che potranno sfruttare per avere la meglio della banda di criminali. Tuttavia l’unica cosa che interessa Doug è la valigetta da 1 milione di dollari. Un denaro di cui per il momento non può impadronirsi in quanto gli viene impiantato all’interno di un molare un microchip con tanto di gps per seguirlo in tutti gli spostamenti. L’unica soluzione sarà dunque quella di diventare effettivamente degli agenti speciali.

