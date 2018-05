Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne, ospiti della scelta di Sara: confronto con Stefano?

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ospiti della registrazione della scelta di Sara Affi Fella: confronto con Stefano Gugliemini nello studio di Uomini e Donne?

29 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi tornano nello studio di Uomini e Donne dove il loro amore è nato. A pochi giorni dalla fatidica scelta che ha dato il via alla loro splendida storia d’amore, l’ex tronista napoletana e il corteggiatore tornano sul luogo del delitto in qualità di ospiti. Come svela la pagina Instagram Gossiptvofficial, Nilufar e Giordano saranno presenti alla registrazione della scelta di Sara Affi Fella, in programma oggi in quel di Cinecittà. Oltre a scoprire con chi Sara avrà scelto di continuare il suo cammino tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, la Addati e Mazzocchi racconteranno i primi giorni insieme confrontandosi anche con Stefano Guglielmini, ex corteggiatore di Nilufar che, nei giorni scorsi, ha rivelato di aver frequentato la tronista durante il suo percorso sul trono del programma di Maria De Filippi. L’ex corteggiatore è stato avvistato nei pressi di Cinecittà e la sua presenza potrebbe essere giustificata da un probabile confronto con Nlufar e Giordano.

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI: LE ACCUSE DI STEFANO GUGLIELMINI

Stefano Gugliemini ha corteggiato Nilufar Addati prima di decidere di lasciare Uomini e Donne. L’ex corteggiatore, nei giorni scorsi, ha rivelato di aver frequentato la tronista napoletana lontano dalle telecamere insinuando di aver un accordo con la giovane napoletana. “È stata lei a convincere me e la mia famiglia a partecipare al programma. Se avessi voluto notorietà, sarei rimasto in trasmissione. Ho preferito abbandonare perché non sono riuscito a fingere, credendo che lei decidesse di abbandonare il trono insieme a me”, aveva dichiarato nei giorni scorsi l’ex corteggiatore. La coppia ha preferito non replicare a tali accuse continuando a mostrarsi felice e innamorata. Il giorno del confronto, però, sembra che sia finalmente arrivato. Giordano, Nilufar e Stefano si ritroveranno tra pochissimo in quel di Cinecittà: la verità sulla vicenda verrà fuori?

