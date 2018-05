Nina Moric/ "Ci sono cose che non posso dire ma...": le rivelazioni di Vladimir Luxuria

Sembra che le polemiche su Nina Moric si siano ormai placate anche se Fabrizio Corona non ha evitato di dire la sua sulla partecipazione al Grande Fratello e Domenica Live

29 maggio 2018 Hedda Hopper

Nina Moric

A Mattino 5 si torna a parlare di Nina Moric sull'onda della sua doppia partecipazione al Grande Fratello 2018 e poi a Domenica Live. Il suo nuovo look e un discorso "più logico" sembrano aver spazzato via le polemiche dei giorni scorsi e mentre qualcuno è pronto a tornare sui suoi passi dopo le infanganti accuse social di due settimane fa, lei si dice "capace di intendere e di volere" ma anche pronta a combattere ancora per suo figlio, questo è il suo unico pensiero. A prendere la parola questa volta è Vladimir Luxuria che parla del suo incontro con Nina Moric all'Isola dei Famosi ma anche del lungo colloquio che hanno avuto proprio domenica, prima della diretta su Canale 5 nel salotto di Barbara D'urso. Luxuria ammette di aver parlato a lungo con lei e di aver pianto abbracciata a lei perché, al di là del suo pensiero personale come artista e delle sue tendenze politiche, il suo dolore è tangibile.

SEGRETI E CONFESSIONI DI VLADIMIR LUXURIA

La sua voglia di riabbracciare Carlos è davvero tanta e questo ha commosso entrambe, sia la Moric che raccontava le sue ultime vicessitudini, che la stessa Luxuria che ascoltava. Ci sono cose che, però, non può dire in pubblico e che rimangono nella sfera del privato ma sicuramente lei è convinta che Nina Moric sia una donna molto forte, con le spalle molto larghe e che non abbia bisogno di niente e di nessuno se non di suo figlio. Come se questo non bastasse, chiude con una battuta sul suo peso: "Nina non è mai stata grassa, io l'ho toccata domenica ed è un fascio di muscoli. È davvero molto in forma".

