PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 29 maggio 2018, le previsioni: Acquario scontento e gli altri segni?

Oroscopo di oggi, martedì 29 maggio 2018, di Paolo Fox: previsioni segno per segno. Sagittario decisamente polemico, non si gode un buon cielo. Acquario scontento.

29 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 29 MAGGIO 2018

Ora soffermiamoci sull'oroscopo di Paolo Fox andando ad analizzae i segni uno per uno, partiamo da Toro e Cancro. Toro: è un momento di grande eccitazione e anche di grande nervosismo. Alcuni dei nati sotto questo segno hanno la voglia di buttare all'aria tutto. Alcuni inoltre si possono sentire anche molto stanchi dato che vi è qualcosa che li frena o si sentono stanchi dei cambiamenti che vivono. Attenzioni alla rabbia che si cova dentro ormai da troppo tempo e alle tensioni che si sentono. Ora è un periodo positivo per cambiare. Si è sempre pronti a scegliere quale strada prendere. Le stelle sono un po' il navigatore della nostra vita e per questo seguirle con attenzione potrebbe portare a buone evoluzioni. Cancro: è un momento pieno di energia, anche se ancora vi sono una serie di problematiche nell'ambito lavorativo. Non perché non vi siano occasioni, anzi vi sono delle possibilità, ma perché comunque vi è l'opposizione di Saturno che rende le cose più complicate, mentre dall'altro Giove permette di realizzare gli obiettivi che ci si erano prefissati.

SAGITTARIO POLEMICO, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quelli che possono essere considerati i segni in difficoltà. L'Acquario è decisamente scontento e non riesce a ricevere quello che vorrebbe. Nonostante un cielo positivo si sono vissuti alcuni problemi familiari che hanno complicato un po' la strada verso il successo. E' arrivato il momento di recuperare non senza però qualche complicazione del caso. Il Sagittario invece è decisamente polemiche e trova una Luna che crea un po' di agitazione. Non si riesce ad essere determinati, anzi a volte ci si trova ad affrontare le cose con qualche complicazione di troppo e senza la voglia di svoltare che magari si era vista in passato. Il transito del pianeta può regalare anche cose positive, ma sta ai nati sotto questo segno di coglierle e cercare di portarle in superficie. Con un po' di attenzione e di buona volontà possono arrivare anche delle risposte decisamente positive.

ARIETE FORTE, CHI SALE E CHI SCENDE

L'analisi dell'oroscopo di oggi, martedì 28 maggio 2018, parte da chi sale e chi scende andando sempre ad analizzare da vicino quello che è stato raccontato da Paolo Fox. Come ogni giorno il noto astrologo tiene una rubrica dal nome Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. In un buon momento l'Ariete che è particolarmente forte in questi giorni anche se non sempre ha voglia di buttarsi e spesso decide di traccheggiare, rischiando anche di rovinare tutto. Le cose vanno vissute al cento per cento e non ci si deve tirare indietro soprattutto nei momenti positivi. Buona crescita anche per il Toro che nonostante l'eccitazione del momento vive anche un po' di nervosismo. Chi non è al massimo invece è il segno della Bilancia con qualche cosa che non sta andando come ci si aspettava e la voglia di provare a rimediarvi subito con un netto cambiamento di rotta. Al momento non si riescono a trovare molte soluzioni, ma presto arriveranno anche grandi soddisfazioni.

