POINT BREAK – PUNTO DI ROTTURA/ Su Cielo il film con Patrick Swayze (oggi, 29 maggio 2018)

Point break - Punto di rottura, il film in onda su Cielo oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, alla regia Kathryn Bigelow. Il dettaglio.

29 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST ANCHE KEANU REEVES

Il palinsesto di Cielo per la prima serata di questo martedì 29 maggio prevede a partire dalle ore 21:15 la messa in onda del film Point Break – Punto di rottura. Si tratta di una pellicola del 1991 prodotta dalla Lago Entertainment in collaborazione con la casa cinematografica JVC Entertainment per la regia di Kathryn Bigelow. Il soggetto è stato scritto da Rick King e W. Peter Liff con quest’ultimo che si è occupato anche della stesura della sceneggiatura, il direttore della fotografia è Donald Peterman, le musiche della colonna sonora sono state composte da Mark Isham ed i costumi usati dagli attori sul set sono stati disegnati da Leah Brown. Nel cast sono presenti Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C.McGinley e James LeGros. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

POINT BREAK – PUNTO DI ROTTURA, LA TRAMA DEL FILM

La città di Los Angeles e l’intera contea sono prese d’assalto per tre anni di seguito dalle continue rapine presso le migliori banche da parte di quattro straordinari ladri che per non farsi riconoscere indossano le maschere di quattro ex presidenti degli Stati Uniti. Il loro modus operandi è sempre lo stesso e nonostante questo, le forze di polizia non riescono ad avere nemmeno una traccia sulla quale improntate le indagini. Presso il distretto di Los Angeles arriva Johnny, un giovane detective appena uscito dall’accademia e con un curriculum decisamente interessante. Johnny viene assegnato al più esperto Papas, un poliziotto che ha anche preso parte alla guerra in Vietnam e sul conto dei rapinatori ha sviluppato una teoria che non è mai stata presa in considerazione. In particolare in ragione di alcuni granelli di sabbia che sono stati ritrovati dalla scientifica nelle banche dove sono state eseguite le rapine ed inoltre per via del fatto che le rapine vengono eseguite durante i mesi più caldi, pensa che si possano trattate di surfisti che durante i mesi invernali si pagano le vacanze in posti più caldi dove continuare a praticare surf. L’unico che sembra dar importanza alla teoria di Papas è proprio Johnny il quale, dopo aver comprato una tavola da surf, inizia a frequentare le spiagge di Los Angeles imbattendosi prima nella bella Tyler e poi in Bodhi, un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di questo genere di sport. Poco alla volta Johnny entra nelle grazie di Bodhi nonostante tra lo stesso Johnny e Tyler, ex ragazza di Bodhi, nasca una bellissima storia d’amore. Johnny si renderà conto che proprio Bodhi ed i suoi amici compongono la banda dei rapinatori ma la loro cattura non sarà delle più semplici non solo per il rapporto di amicizia instauratosi ma anche per via della bella Tyler.

