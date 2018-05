Paolo Bonolis, la malattia della figlia Silvia / "Abbiamo imparato ad apprezzarla e viverla per quello che è"

Paolo Bonolis, nel corso de L'Intervista di Maurizio Costanzo, parla della malattia della figlia Silvia: "Abbiamo imparato ad apprezzarla e viverla per quello che è"

29 maggio 2018 Anna Montesano

Paolo Bonolis

Paolo Bonolis si è raccontato a "L'Intervista" di Maurizio Costanzo, in onda ieri in seconda serata su Canale 5. Il conduttore romano ha confidato tanti aspetti della sua vita privata iniziando dal rapporto che lo lega alla moglie Sonia Bruganelli, madre dei figli Adele, Davide e Silvia. La Bruganelli ha conquistato il conduttore specialmente sotto l'aspetto mentale: "E' qualcosa che va oltre la sua bellezza. Spesso lei ha ragione laddove penso di aver ragione io. Siamo entrambi veloci mentalmente ma lei è la più agguerrita. La più veloce di tutti quanti, però, è Adele". Aneddoto privato molto particolare riguarda la crisi scoppiata dopo la nascita della prima figlia, Silvia, nata con una cardiopatia: "La sua prima maternità è stata molto complicata. Abbiamo imparato ad apprezzarla e viverla per quello che è con tutti i suoi margini di miglioramento e tutte quelle gioie che ne derivano da quelle che pensavamo potessero essere solo afflizioni. Ci siamo adoperati tanto perché fosse così e questo è costato fatica psicologica, esistenziale. Una coppia è unita da tante cose e sono poche quelle che possono spaccarla".

SILVIA BONOLIS E LA CARDIOPATIA: LE PAROLE DI PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI

La stessa Sonia Bruganelli, mamma di Silvia, in un'intervista di qualche tempo fa al Corriere della Sera aveva confessato: «La nostra prima bambina Silvia è nata con una cardiopatia e la mia storia da mamma è iniziata un po' in salita», ha spiegato, «Io tendo a essere molto schietta, nel senso che non è augurabile una disabilità ma allo stesso tempo credo che la forza che questi bambini hanno sia una risorsa enorme». Silvia Bonolis ha avuto problemi al cuore, una cardiopatia, situazione naturalmente che ha portato inizialmente tanta apprensione. L'intervista di Paolo Bonolis si chiude parlando delle polemiche social scatenate dalla moglie: "Lei si diverte a mettere trappole e gli altri abboccano. Che ci faccio con 30 euro? Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è una "paracula". In tanti abboccano con tutte le scarpe: lei si diverte e passa il tempo". Insomma, una coppia ben affiatata che ha vinto anche difficili tempeste.

© Riproduzione Riservata.