Pappa e Ciccia cancellata da ABC: tweet razzista di Roseanne Barr/ Dungey: "Battuta orribile e ripugnante"

Pappa e Ciccia cancellata da ABC: tweet razzista di Roseanne Barr. Il presidente Channing Dungey ha dichiarato: "Battuta orribile, ripugnante e contraria ai nostri valori"

Pappa e Ciccia cancellata da ABC: il tweet razzista di Roseanne Barr ha avuto ripercussioni enormi. Nessun revival per la serie televisiva Roseanne, andato in onda la scorsa primavera con grandissimo riscontro di pubblico: oggi, martedì 29 maggio 2018, l’emittente televisiva ha ufficializzato la cancellazione del format in seguito a un post sui social network della protagonista a sfondo razzista. Roseanna Barr, nota per le sue posizioni politiche a favore del presidente americano Donald Trump, è stata molto attiva sui social negli ultimi tempi e nell’ultima occasione ha paragonato l’ex consigliera di Barack Obama Valerie Jarret ad una scimmia. La donna, accusata di coprire le attività di spionaggio attraverso la Cia dell’ex numero uno degli States, è afro-americana ed è nata in Iran: per questo motivo, secondo l’attrice, è come se la fratellanza musulmana e il pianeta delle scimmie avessero partorito un bambino.

PRESIDENTE ABC: "BATTUTA ORRIBILE E RIPUGNANTE"

I vetici di ABC Entertaiment hanno condannato da subito la battuta di pessimo gusto dell’attrice, con la presidente Channing Dungey che ha commentato: “E’ orribile, ripugnante e contraria ai nostri valori, per questo motivo abbiamo deciso di cancellare la serie tv”. Una presa di posizione forte, con la numero uno della nota società che ha sempre difeso Roseanne negli ultimi tempi. La decisione di Abc è giunta dopo la decisione della produttrice Wanda Sykes di non voler collaborare allo show e la netta presa di distanze della collega Sara Gilbert. Una decisione che comporta anche delle perdite non di poco conto per Abc, che aveva già venduto gli spazi pubblicitari per la prossima stagione e aveva già messo sotto contratto i lavoratori. Come sottolineato da tvblog.it, il CEO di Disney Bob Iger ha sottolineato che questa “fosse l’unica cosa da fare e la cosa giusta da fare”.

