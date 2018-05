Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 29 maggio: Mercedesz Henger in studio per le novità sul Grande Fratello?

Anticipazioni e ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5 che aprirà con la cronaca per chiudersi con il Grande Fratello e la semifinale del programma.

29 maggio 2018 Hedda Hopper

Pomeriggio 5

Ieri Barbara D'Urso ha meravigliato tutti e ha fatto un vero e proprio boom di ascolti grazie alla presenza dei protagonisti politici che tanto gli sono stati cari in questi mesi. Share oltre il 20% di share sin dai primi minuti e un vero e proprio delirio sui social e non solo per via dei meme su di lei e i suoi ospiti ma anche per via di quello che è riuscita a fare mettendo in crisi il competitor diretto di Rai1. Pomeriggio 5 torna in onda oggi, 29 maggio, con una nuova puntata dedicata alla cronaca e al Grande Fratello 2018 di cui oggi andrà in onda la semifinale in prime time. La d'Urso è pronta ad ospitare gli ultimi eliminati per parlare delle ultime novità del programma e lanciare tutti gli indizi e le anticipazioni della semifinale tra doppia eliminazione e tante soprese per i nominati e la stessa Veronica da parte del padre Bobby Solo.

OSPITI E TEMA DELLA PUNTATA

Ospite della puntata sarà la figlia di Eva Henger, Mercedesz. Al momento non sappiamo ancora se la giovane sarà lì per rispondere alle dichiarazioni della madre sul "divieto" alla figlia di intraprendere la sua stessa carriera, o solo per parlare delle ultime novità dalla casa del Grande Fratello 2018. Dovrebbe ancora esserci uno spazio dedicato alla politica e alle ultime novità dal Quirinale ma non mancheranno servizi esclusivi e inviati pronti a raccontare le novità sui casi di cronaca e di attualità. Quali altri saranno i temi e gli ospiti della puntata?

© Riproduzione Riservata.