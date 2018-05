RED 2/ Sul 20 il film con Bruce Willis e John Malkovich (oggi, 29 maggio 2018)

Red 2, il film in onda sul 20 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, alla regia Dean Parisot. La trama del film nel dettaglio.

29 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

BRUCE WILLIS NEL CAST

Il film Red 2 va in onda sul 20 oggi, martedì 29 maggio 2018, alle ore 21.00. Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2013, prodotta dalla DC Entertainment in collaborazione con la Summit Entertainment e tante altre case cinematografiche, diretta dal regista Dean Parisot e con il soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Warren Ellis e Cully Hamner mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Erich Hoeber e Jon Hoeber. Le musiche della colonna sonora sono state composte dal nostro Alan Sorrenti che ricorderete per straordinari successi come Figli delle stelle, il montaggio è stato eseguito da Don Zimmerman e nel cast sono presenti tra gli altri Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, Anthony Hopkins e Brian Cox. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RED 2, LA TRAMA DEL FILM

Frank e Sarah sono due innamorati che stanno cercando di portare avanti un’esistenza tranquilla e normale dopo aver avuto un passato abbastanza misterioso e poco edificato del quale non vogliono parlare con nessuno glissando sistematicamente. La loro esistenza viene un giorno turbata da un fatto assolutamente inspiegabile ed ossia il loro vecchio amico di famiglia Marvin viene ucciso mentre si trovava in giro per delle commissioni quotidiane. Tuttavia questa faccenda di cui si occupa il distretto di polizia locale, ha in serbo diversi colpi di scena a partire dal fatto che Marvin non è assolutamente morto e che di questo sono a conoscenza sia Frank che la stessa Sarah. In pratica i tre hanno un passato nella CIA o quanto meno hanno avuto a che fare con la CIA che adesso è sulle loro tracce per saldare un vecchio conto. I tre amici sperano che con questa messa in scena possono essere riusciti nel far perdere nuovamente le proprie tracce ma non sarà così. Sul loro conto gravano delle pesanti accuse ed in particolare di aver preso parte ad una missione che poi si dimostra un vero e proprio crimine nei confronti dell’umanità. In realtà le cose non sono andate esattamente così tant’è che alcuni funzionari della CIA effettivamente implicati nella vicenda stanno cercando di ucciderli a tutti costi con l’obiettivo di metterci sopra una pietra definitiva. Vedremo se la verità saprà emergere o se i poteri forti sapranno tenere all’oscuro il popolo ed il Governo americano di quanto accaduto.

