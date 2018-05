SAHARA/ Su Tv8 il film con Matthew McConaughey (oggi, 29 maggio 2018)

Shara, il film d'avventura in onda su Tv8 oggi, martedì 29maggio 2018. Nel cast: Matthew McConaughey, Steve Zahn, alla regia Breck Eisner. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

29 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST ANCHE PENELOPE CRUZ

Il film Sahara va in onda su Tv8 oggi, martedì 29 maggio 2018, alle ore 21,30. Si tratta di una pellicola che è stata girata nel 2005 per una produzione targata Karen Baldwin, la regia è stata affidata a Breck Eisner, il soggetto è tratto dal romanzo omonimo scritto da Clive Clusser mentre la sceneggiatura è stata adatta da Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, James V. Hart e John C. Richards. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Clint Mansell, i costumi di scena sono stati disegnati da Anna Sheppard e nel cast sono presenti tra gli altri Matthew McConaughey, Steve Zahn, Penelope Cruz, Lambert Wilson e Lennie James. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SAHARA, LA TRAMA DEL FILM

Alla fine della guerra civile americana intorno all’anno 1865 nei pressi di una cittadina dello stato della Virginia, alcuni soldati di tutta fretta, stanno caricando sulle nave delle casse completamente riempite di monete d’oro per un vero e proprio tesoro di inestimabile valore. I soldati riescono nella loro impresa mentre dei nemici sopraggiungono per fermarli nel loro tentativo di fuga tuttavia senza riuscirvi. Il racconto si sposta ai giorni nostri in Africa e per la precisione nella capitale della Nigeria, Lagos. Qui due medici volontari in missione umanitaria in questa parte del mondo, si imbattono in un giovane malato che come tanti altri ha iniziato a mostrare problemi di salute dopo essere stato in gita in Mali assieme al proprio padre. La dottoressa Eva Rojas decide di andare dal padre per scoprire qualcosa di più sul loro viaggio ed ipotizzare la causa di quella che sembra essere una epidemia ma trova l’uomo già morto. Tuttavia le cattive sorprese non finiscono qui in quanto la dottoressa viene inspiegabilmente attaccata da due criminali e soltanto il celere intervento di Dirk, un uomo che per caso ha assistito alla scena, riesce a salvarla da morte certa. Persa la conoscenza la dottoressa si risveglia a bordo di una nave della NUMA ed ossia di una organizzazione no profit che ha come obiettivo quello di recuperare relitti di mare e le loro storie. In questo caso l’obiettivo dell’organizzazione che sul posto viene gestita proprio da Dirk è quello di riuscire a rinvenire quell’enorme tesoro che circa un secolo e mezzo prima era partito dai lontani Stati Uniti. Infatti, alcune monete sono state ritrovate da un trafficante di reperti storici. Ha così inizio un’appassionante avventura per il recupero di quell’immenso bottino.

© Riproduzione Riservata.