SHOWGIRLS/ Su Rai 4 il film con Elizabeth Berkley e Kyle McLachlan (oggi, 29 maggio 2018)

Showgirls, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Elizabeth Berkley, Kyle McLachlan e Gina Gershon, alla regia Paul Verhoeven. Il dettaglio.

29 maggio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rai 4

NEL CAST ELIZABETH BERKLEY

Showgirls, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 29 magio 2018 alle ore 23.05. Nella seconda serata di questo martedì 29 maggio a partire dalle ore 23:05 viene trasmesso sulle frequenze televisive di Rai 4 il film di genere drammatico Showgirls. Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 1995 prodotta da Mario Kassar che ha visto alla regia Paul Verhoeven con soggetto e sceneggiatura che sono stati ideati e sviluppati da Joe Eszterhas. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Rena Riffel e David A. Stewart, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jost Vacano, il montaggio è stato eseguito da Mark Goldblatt e Mark Helfrich mentre nel cast ci sono Elizabeth Berkley, Kyle McLachlan, Gina Gershon, Gina Ravera e Glenn Plummer. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHOWGIRLS, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Nomi è una giovane e bella donna decisa a tutto pur di riuscire ad avere successo nel mondo dello spettacolo come showgirls. Una passione che la porta a lasciare casa e con tanto di valigia si mette a chiedere un passaggio per raggiungere Las Vegas, città vista come la meta ideale per riuscire a realizzare il proprio sogno. Essendo una bella ragazza non ha difficoltà nel trovare un uomo che le possa dare un passaggio e quindi si ritrova a Las Vegas anche se poi lo stesso uomo le ruba la valigia. Non sapendo dove andare si imbatte nella generosità di Molly, una donna che lavora come costumista presso uno dei locali più famosi e frequentati di Las Vegas ed ossia lo Stardust. Molly riesce a presentare Nomi ad alcuni funzionari del locale e soprattutto a Cristal, la principale star del locale che dopo averla snobbata in un primo tempo, decide di affidarle il compito di stuzzicare il proprio amante Zack direttore artistico del locale con una lap dance abbastanza spinta. Zack rimane colpito da Nomi tant’è che non solo inizia a lavorare nel locale ma diventa a sua volta l’amante dello stesso Zack facendo ingelosire Cristal. Tra le due nasce una vera e propria competizione che viene vinta da Nomi che si dimostra molto decisa nel raggiungere i propri obiettivi spingendo la propria rivale giù dalle scalinate procurandole una frattura che di fatto permette alla stessa Nomi di prenderne il posto diventando così la nuova star del locale. Il comportamento di Nomi non piace a Molly ma una serie di situazioni rinsalderanno il loro legame anche perché si rendono conto di dover sgomitare all’interno di un mondo molto selettivo come quello delle showgirls e più in generale dello spettacolo. Infatti, Nomi disgustata per le violenze che la stessa Molly subisce per mano di un gorilla di un cantante si fa giustizia pestando a sangue lo stesso per poi fuggire via da quel mondo che si è rivelato molto diverso da come lo aveva immaginato.

