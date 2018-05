Simona Izzo/ L'opinionista non risparmia nessuno, ecco contro chi si è scagliata (Grande Fratello 2018)

Simona Izzo, l'opinionista non risparmia nessuno ed ecco contro chi si è scagliata. Intanto continua il suo lavoro da regista con nuovi programmi in mente. (Grande Fratello 2018)

Simona Izzo non ha lasciato a bocca asciutta i fan del GF 15, lanciandosi in un'intervista critica in cui non ha risparmiato nessuno. Molti opinionisti e professionisti hanno infatti messo in discussione il livello di trash raggiunto dal reality, un punto di vista che la regista ha voluto mettere in discussione. Un'analisi attenta che mira soprattutto all'interesse dimostrata dal pubblico e che risponde all'annosa domanda: se è così trash come si dice, come mai attira così tanto i telespettatori? Sul settimanale Oggi, la Izzo spiega nel dettaglio il motivo principe che spinge ogni fan a seguire il programma, anche di fronte a brutte pagine sociali, liti accese e toni al limite dell'accettabile. Secondo l'opinionista infatti dietro questo largo interesse c'è la volontà di sentirsi superiori rispetto ai concorrenti della Casa, messi a nudo nelle tante debolezze. Nel corso dell'intervista la Izzo non ha risparmiato inoltre un nuovo attacco diretto a Luigi Favoloso, che ai suoi occhi 'esiste solo perché è l'uomo di Nina Moric'. Ingiustificata infatti per la regista la popolarità che ha colpito il concorrente napoletano, espulso per via del suo comportamento discutibile e verso cui ha lanciato più volte delle frecciate costruttive.

IL LAVORO DA REGISTA...

Non c'è solo il GF 2018 nei pensieri di Simona Izzo, che all'esterno degli studi di Barbara d'Urso continua a svolgere il suo ruolo di regista. Negli ultimi giorni in particolare ha festeggiato il premio Accademia Actor's Planet che si è svolto nei giorni scorsi presso l'Ateneo Luiss di Roma. Una presentazione a cura delle due sorelle Izzo, Simona e Rossella, ed a cui hanno partecipato diversi volti noti dello spettacolo. Ricky Tognazzi, Massimo Lopez e Sergio Friscia per dirne alcuni, immortalati tutti in uno scatto che l'opinionista ha condiviso con i fan. Pochi ammiratori dell'opinionista hanno in realtà accolto con piacere la condivisione di questo evento, ma molti si sono lanciati in nuove accuse al vetriolo contro Simone Coccia Colaiuta, chiedendo ancora una volta alla regista di intervenire. Il pubblico infatti non ha gradito alcune parole usate dal gieffino nei confronti di Angelo Sanzio, ipotizzando che Coccia sia intoccabile per via della protezione politica dovuta al suo rapporto con la fidanzata e onorevole Stefania Pezzopane. Altri invece hanno notato con piacere che la Izzo si dedichi anche a lavori 'meno da pescivendola', presenziando in un habitat che le si addice di più.

