Simone Coccia Colaiuta/ Il primo finalista criticato dagli altri concorrenti (Grande Fratello 2018)

Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del Grande Fratello 15. L'ex spogliarellista ha svelato di aver spesso recitato mettendo in discussione il rapporto con gli altri concorrenti.

Simone Coccia Colaiuta

Il GF 2018 ha cambiato le carte in tavola per Simone Coccia Colaiuta, che ha trascorso gli ultimi giorni a litigare o a piangere. Da un lato ci sono stati gli scontri con Alberto Mezzetti, da cui ha deciso di prendere le distanze e che non ha tardato a pugnalare con Veronica Satti. Dall'altro il pensiero del figlio Loris e alcuni problemi legati al suo passato di cui non ha mai parlato a nessuno e che lo hanno spinto ad un pianto quasi incessante. Secondo Tarzan questo crollo emotivo sarebbe invece dovuto a due possibili motivi: la lite vissuta con lui oppure il desiderio di apparire una vittima agli occhi del pubblico. Simone però non ha accettato che l'amico sia arrivato a pensare che stia fingendo di essere ciò che non è ed ha deciso di chiudere per qualche tempo la loro amicizia. Durante uno dei tanti scontri, l'ex spogliarellista ha invece accusato Alberto di avere lo stesso pensiero nei suoi confronti, ovvero che sia falso e opportunista. Oltretutto ha notato che negli ultimi tempi il concorrente starebbe cercando di provocarlo in ogni modo, quasi per spingerlo verso il limite. E Alberto, così come il resto del gruppo, non è l'unico ad aver provato un forte fastidio nella strategia spietata di Coccia. Angelo Sanzio è pronto infatti per un confronto dal vivo con il finalista, per via di alcune parole di sdegno che gli ha riservato. Ovviamente solo dopo che l'eliminazione del Ken italiano.

Ha sempre finto dentro la casa del Grande Fratello?

Simone Coccia Colaiuta ha finto del tutto al GF 15? A chiederselo non è solo Alberto Mezzetti, con cui si è scontrato spesso e volentieri negli ultimi due giorni. Anche i telespettatori sui social hanno notato un cambio di rotta nel concorrente, che d'improvviso si è dimostrato amico di persone con cui fino ad ora era entrato in contatto solo in modo parziale, se non per nulla. Un esempio è il suo legame con Veronica Satti, che non ha esitato a pugnalare alle spalle con Lucia Bramieri e Angelo Sanzio, prima che entrambi venissero eliminati dal reality. La figlia di Bobby Solo tuttavia non è così ingenua da non aver capito l'opportunismo di Simone, come ha rivelato al resto del gruppo subito dopo uno strano avvicinamento del concorrente. Forse l'errore dell'ex spogliarellista è l'aver rivelato di aver recitato e giocato oltre i limiti, anche se poi ha cercato di rimangiarsi le sue stesse parole, parlando ancora una volta di sincerità e onestà. È questo è uno dei motivi che hanno spinto Danilo Aquino nel provare una forte insofferenza alla vittoria parziale di Coccia: per il romano è impensabile che la vera natura del gieffino non sia davvero arrivata al pubblico da casa. Chissà però se le liti con Alberto abbiano aperto gli occhi a qualche telespettatore.

A rischio la vittoria finale?

I fan del Grande Fratello 2018 hanno portato in spalla Simone Coccia Colaiuta, permettendogli di arrivare in finale prima del resto del gruppo. Qualcosa però potrebbe essere cambiata in seguito agli ultimi scontri vissuti con Alberto Mezzetti, dato che il nome di quest'ultimo è spuntato spesso sui social fra le preferenze del pubblico. L'ex spogliarellista potrebbe essersi messo in difficoltà da solo e non tanto perché ha svelato il suo gioco pur di vantarsi del proprio successo. La frattura creata con Alberto lo rende ancora più solo di prima ed alcune parole riservate a Lucia Orlando, come il fatto che non sia buona nemmeno per pulire i pavimenti, non sono particolarmente piaciute ai telespettatori. L'errore più grosso potrebbe rivelarsi quindi aver mollato il colpo, credere di essere già arrivato. In realtà è questa la settimana più decisiva, dove si stabilirà chi potrà salire sul carro del vincitore. Adesso è troppo tardi per qualsiasi tipo di cambiamento: quale gieffino crederebbe a una sua eventuale redenzione, alla luce di tutto quello che è successo? All'esterno intanto si continua a discutere degli alimenti che non avrebbe versato al figlio Loris per molti anni: l'ex moglie Barbara Ippoliti ha infatti rilasciato nuove dichiarazioni a Domenica Live che mettono in cattiva luce il gieffino.

